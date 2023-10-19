Gamze Erçel Kimdir? Gamze Erçel Kaç Yaşında?

Bambaşka Biri dizisindeki oyunculuğuyla hayran kitlesi iki katına çıkan Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel kimdir? Gamze Erçel Kaç Yaşında? Gamze Erçel hakkında bilinmeyenleri sizler için yazdık!

Gamze Erçel Kimdir? Gamze Erçel Kaç Yaşında?
Gamze Erçel Kimdir!
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Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel kimdir? Gamze Erçel kaç yaşında kiminle evli! Sizler için Gamze Erçel hakkında bilinmeyenleri yazdık!

GAMZE ERÇEL KİMDİR? NASIL ÜNLÜ OLDU!

Gamze Erçel Balıkesir'de dünyaya gözlerini açmıştır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun olan Gamze Erçel yaklaşık 11 yıldır bölümünü başarıyla yapmakta. Farklı farklı ilgi çekici kıyafet tasarımları yapan Gamze Erçel aynı zamanda gömlek tasarımında ön plana çıkmış biri.

gamze erçel kimdir nasıl fenomen oldu

Gamze Erçel 2012 yılında Türkiye'de 2007 yılından beri düzenlenen bir güzellik yarışması olan Miss Face of Cinema yarışmasına katılmıştır. Bu yarışmanın amacı, Türk sinemasını en iyi şekilde temsil edebilecek bir kadın seçmektir. Yarışmaya katılanlar, jüri tarafından güzellik, zarafet, kültür ve eğitim seviyesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Gamze Erçel Miss Face of Cinema yarışması sonucunda Sinema Güzeli seçilmiştir. Bunun yanı sıra kardeşi Hande Erçel gibi oyunculukla da ilgilenmektedir. Hayat Ağacı ve Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisi, Çılgın Dershane Üniversite filmi Gamze Erçel'in yer aldığı yapımlar arasındadır. Gamze Erçel kimdir sorusunu sizler için yanıtlamış olduk. Şimdi de Gamze Erçel hakkında bilinmeyenleri sizlerle paylaşacağız!

GAMZE ERÇEL KAÇ YAŞINDA!

Tasarım alanında başarılı bir kariyeri olan ve aynı zamanda kardeşi Hande Erçel gibi oyunculuk alanında da ilerleyen Gamze Erçel 18 Ocak 1992 doğumludur. Gamze Erçel oğlak burcudur. Toprak grubu bir burç olan oğlak burcu kişileri sorumluluk sahibi, çalışkan ve hırslı kişilerdir. Onlar için başarı ve kariyer çok önemlidir.  Gamze Erçel'in başarılı kariyeri ve çalışkan yapısı da bunu kanıtlar niteliktedir.

GAMZE ERÇEL EVLİ Mİ? EŞİ KİM!

Sinema güzeli seçilen Gamze  Erçel 2019 yılında iç mimar Caner Yıldırım ile evlenmiştir. Çiftin bir kızları vardır ve adı Aylin Mavi'dir.

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