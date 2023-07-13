Gamze Özçelik yıllar sonra ilk kez paylaştı! Zeynep Gamze Özçelik kimdir ve kiminle evliydi?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklardan tanıdığımız isim, Gamze Özçelik hayranlarını şaşkınlığa uğratmaya devam ediyor. Sosyal medyada kameralara yakalanan Gamze Özçelik, sosyal medyada gündem olmuş durumda.

GAMZE ÖZÇELİK'İN ESKİ EVLİLİĞİ

Gamze Özçelik'in eski evliliği Uğur Pektaş ile 2008 yılında başlamış, 2011 yılında yolları ayrılmıştı. 3 yıl süren evliliğin birlikteliğinde, Murathan adında bir oğulları olmuştu. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş evliliklerini sonlandırdıktan sonra bambaşka denizlere yelken açmıştı.

GAMZE ÖZÇELİK VE UĞUR PEKTAŞ "EVET" Mİ DEDİ?

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın evlilikleri 3 yıl sürmüş, 2011 yılında yolları ayrılmıştı.

Gamze Özçelik "Bugün, bir kez daha evet dedik" notu ile nikah masasında paylaşımı sosyal medyayı sallamış durumda.

Arka Sokaklar rolünden sonra ekranlardan kaybolan Gamze Özçelik, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallamış durumda.

Gamze Özçelik, bugün sadeliği ile hayranlarını sevindirmiş, şahit olduğu nikah masasında, "Bugün, bir kez daha evet dedik" paylaşımı ile sosyal medyayı sallamış durumda.

Gamze Özçelik'in beyaz perde hakkında yeni bir düşüncesi olup olmadığını bilemesek de, Uğur Pektaş, hayranlarına yeni projesi hakkında ayrıntılar verdi.