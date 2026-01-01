Gökmen Özdenak kimdir, neden öldü? Galatasaray’ın efsane ismi 78 yaşında vefat etti

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcularından ve spor yorumcusu Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Özdenak’ın kariyeri ve ölüm nedeni araştırılıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gökmen Özdenak kimdir, neden öldü? Galatasaray’ın efsane ismi 78 yaşında vefat etti
Yayınlanma:

Galatasaray’ın efsaneleri arasında yer alan, uzun yıllar futbolculuğun ardından spor yorumculuğuyla da tanınan Gökmen Özdenak 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Dün hastaneye sevk edilen eski millî futbolcu, tedavi altındayken hayatını kaybetti. Özdenak’ın ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

22 Haziran 1947’de İstanbul’da doğan Gökmen Özdenak, Galatasaray’da forma giydiği 13 yılda 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazanan kadrolarda yer aldı.

Eski millî kaleci Yasin Özdenak’ın ağabeyi olan Gökmen Özdenak, futbol kariyerinin ardından televizyon ekranlarında spor yorumculuğu yaptı.

Vefatı, Türk futbol camiasında büyük üzüntü yarattı.

Yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldiYeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldiYurt
İş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada ara kararİş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada ara kararGündem
Galatasaray
Günün Manşetleri
Yurtdışı çıkış harcı, ÖİV ve ÖTV zamlandı
Yüzde 85’i insan kaynaklı...
7 ismin mal varlığına el konuldu
Valilik o ilçeleri tek tek sayıp uyardı
Olumsuz takvime rağmen o rakam aşıldı
Türkiye’nin dış borç stoku belli oldu
"2026'da laf değil iş üreteceğiz"
''Suriye inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır."
25 ilde eş zamanlı operasyon!
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat
Çok Okunanlar
Yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldi Yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldi
Gökmen Özdenak kimdir, neden öldü? Gökmen Özdenak kimdir, neden öldü?
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? 2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor?
Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor