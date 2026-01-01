Gökmen Özdenak kimdir, neden öldü? Galatasaray’ın efsane ismi 78 yaşında vefat etti
Galatasaray’ın unutulmaz futbolcularından ve spor yorumcusu Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Özdenak’ın kariyeri ve ölüm nedeni araştırılıyor.
Galatasaray’ın efsaneleri arasında yer alan, uzun yıllar futbolculuğun ardından spor yorumculuğuyla da tanınan Gökmen Özdenak 78 yaşında yaşamını yitirdi.
Dün hastaneye sevk edilen eski millî futbolcu, tedavi altındayken hayatını kaybetti. Özdenak’ın ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
22 Haziran 1947’de İstanbul’da doğan Gökmen Özdenak, Galatasaray’da forma giydiği 13 yılda 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazanan kadrolarda yer aldı.
Eski millî kaleci Yasin Özdenak’ın ağabeyi olan Gökmen Özdenak, futbol kariyerinin ardından televizyon ekranlarında spor yorumculuğu yaptı.
Vefatı, Türk futbol camiasında büyük üzüntü yarattı.