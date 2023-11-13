Gül Erdost kimdir? İlhan Erdost'un Eşi Aslen Nereli?

Gül Erdost kimdir son zamanların büyük bir merak konusu olmuş durumda. Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran olaylar arasında 12 Eylül 1980 darbesinin acı anıları da yer alıyor. Dönemin ikon isimlerinden Sol Yayınları'nın sahibi İlhan Erdost'un hayatını kaybettiği trajik olaylar toplumsal hafızada hâlâ önemli bir yer tutuyor. İlhan Erdost'un hayatı ve trajik sonunun yanı sıra bu hikayenin bir diğer kahramanı olan eşi Gül Erdost hakkında da meraklar var. Peki Gül Erdost kimdir ve Türkiye'nin sol tarihindeki rolü nedir?

Gül Erdost Kimdir?

Mamak Cezaevi'nde işkence sonucu hayatını kaybeden İlhan Erdost'un geride bıraktığı eşi Gül Erdost, Türk sol hareketinin önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Darbe sonrasında eşiyle birlikte gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Eşinin 7 Kasım 1980'de cezaevinde ölümüyle yaşanan trajik olay onu derinden sarstı ve bu acı olaydan sonra 1981 yılında kızı Türküler Erdost'u dünyaya getirdi. İlhan Erdost'un yokluğunda Sol Yayınları'na devam etme kararı alan Gül Erdost, eşinin anısının yaşatılması için ciddi çaba harcadı.

1983 yılında "İlhan İlhan" adlı kitabını çıkardı ve "İlhan Erdost'a Türküler Söyleyelim" adlı albümünü çıkardı. 1984 yılında ikinci kızı Alaz Erdost'u dünyaya getirerek aile hayatına devam etti. Halen İlhan İlhan Kitabevi'nin işletmeciliğini yapan Gül Erdost, eşinin hayatını ve mücadelesini anlatan bir belgeselde de rol alarak onun anılarını yaşatma görevini sürdürdü.

Kitap ve Albümlerle Anma

Gül Erdost, eşinin kendisine ithaf ettiği şiirleri, mektuplarını ve konuşmalarını Sol Yayınları'ndan çıkan "İlhan İlhan" kitabında derledi. Ayrıca "İlhan Erdost'a Türküler Söyleyelim" albümünde, bir kısmını bizzat Gül Erdost'un seslendirdiği, sevdiği türküler ve kendisine ithaf edilmiş eserler yer alıyor. 2020 yılında vizyona giren "İlhan Erdost'un Hayatı ve Mücadelesi" belgeseli, İlhan Erdost'un hayatını, mücadelesini ve arkasında bıraktığı mirası mercek altına alıyor. Gül Erdost'un anlatımları İlhan Erdost'un yakınlarının tanıklıklarıyla birleşerek hayatını izleyiciye sunuyor.