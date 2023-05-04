Ulusal Kanal'da hafta sonu Ana Haber bülteni Gülşah Ekinci'nin sunumuyla ekranlara geliyor.

Peki Gülşah Ekinci kimdir? Gülşah Ekinci kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor?

GÜLŞAH EKİNCİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Gülşah Ekinci, 1977 doğumludur. Gülşah Ekinci İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler mezunudur.

Gülşah Ekinci, mesleğe Süper FM’de radyo programcılığı yaparak başladı. Radyo Viva, Radyo Tatlıses, ST Endüstri Radyo, TGRT, BRT, Star Tv, Expochannel, TV Net gibi radyo ve TV kanallarında haber spikerliği ve program sunuculuğu yaptı.

2,5 yıldır Ulusal Kanal’da haber spikerliği yapmaktadır.