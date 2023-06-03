Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan kaç yaşında, nereli?

Hakan Fidan, ABD'de Maryland Üniversitesi'ne bağlı University of Maryland University College'dan Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı. Bilkent Üniversitesi'nde "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" isimli teziyle yüksek lisans ve 2006'da da "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı tez ile doktora yapmıştır. Akademik tahsilinin büyük kısmını TSK'daki görevi esnasında yapmıştır.

Hakan Fidan, Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsünde ve Londra'da Verification Technologies Research Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı.

Almanya'daki NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu İstihbarat ve Harekat Başkanlığı'nda da çalışan Fidan 2001'den itibaren iki yıl Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kıdemli siyasi ve ekonomik danışman olarak görev yaptı. 2003'te Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Başkanlığına atandı.