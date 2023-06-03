Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan kaç yaşında, nereli?
Hakan Fidan'ın ismi sosyal medya ve internette gündemin ilk sıralarına yerleşti. Hakan Fidan'ın adı arama motorlarında en çok sorgulatılan konu başlıklarından biri oldu. Peki Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor?
Hakan Fidan'ın ismi, sosyal medya ve internette gündem oldu. İnternet kullanıcıları, Hakan Fidan ile ilgili bilgileri araştırıyor.
Peki Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor? Hangi görevlerde bulundu? Detaylar haberimizde...
HAKAN FİDAN KİMDİR? HAKAN FİDAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hakan Fidan, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Hakan Fidan 1986'dan 2001'e kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev almıştır. Bu sırada Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu (1986) ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun olmuştur.
Hakan Fidan, ABD'de Maryland Üniversitesi'ne bağlı University of Maryland University College'dan Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı. Bilkent Üniversitesi'nde "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" isimli teziyle yüksek lisans ve 2006'da da "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı tez ile doktora yapmıştır. Akademik tahsilinin büyük kısmını TSK'daki görevi esnasında yapmıştır.
Hakan Fidan, Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsünde ve Londra'da Verification Technologies Research Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı.
Almanya'daki NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu İstihbarat ve Harekat Başkanlığı'nda da çalışan Fidan 2001'den itibaren iki yıl Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kıdemli siyasi ve ekonomik danışman olarak görev yaptı. 2003'te Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Başkanlığına atandı.
TSK'daki Astsubaylık görevinden mecburi hizmetini müteakip istifa etmiş, daha sonra Büyükelçilik Siyasi ve Ekonomik Danışmanlığı, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı (Dış politika ve uluslararası güvenlikten sorumlu) görevlerinin yanısıra Başbakanlık Özel Temsilciliği de yapmıştır.
Hakan Fidan, 14 Kasım 2007'de Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine getirilmiştir. Fidan, 2008 Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 8 Mart 2008'de de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu ve bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti.
Bu görevlere ek olarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği Platformu Danışma Kurulu Üyeliği, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve OYAK Genel Kurul Üyeliği yapmıştır.