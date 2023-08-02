Hakkâri’nin yeni Emniyet Müdürü İdris Yılmaz kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişirken Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğüne asaleten polis başmüfettişi İdris Yılmaz atandı.

HAKKÂRİ EMNİYET MÜDÜRÜ İDRİS YILMAZ KİMDİR?

Son atama kararı sonrasında Hakkâri halkının merak ettiği isimlerden biri olan İdris Yılmaz'ın hayat hikâyesi oldukça etkileyici. Memleketi olan yerlerdeki ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini başarıyla tamamlayan Yılmaz, üniversite sınavlarında elde ettiği başarıyla polis akademisini kazandı ve buradan başarı derecesi ile mezun oldu.

İdris Yılmaz, mezuniyetinin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli görevler üstlendi. Birçok ilçede ilçe emniyet müdürlüğü görevini başarıyla yürüttü. 2021 yılında Suruç İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine atandı.

Doğu illerinde görev yaptığı süre boyunca uyuşturucuyla mücadelede önemli başarılar elde etti ve zehir tacirlerini korkulu rüyası haline geldi. Aynı zamanda, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak yer aldı, toplumun güvenliği ve refahı için çaba harcadı.

İdris Yılmaz, İngilizceyi iyi derecede bilen donanımlı bir emniyet müdürüdür. Son kararnameyle Hakkâri il emniyet müdürlüğüne atanması, kendisinin yetkinlikleri ve başarısı göz önünde bulundurulduğunda, güvenlik açısından önemli bir tercih olarak değerlendirilmektedir.

Ailesine düşkün bir baba olan İdris Yılmaz, evli ve üç çocuk babasıdır. Başarılı kariyeri ve insan odaklı çalışmalarıyla tanınan İdris Yılmaz'ın yeni görevinde de başarılı olması ve Hakkâri halkının güvenliğine katkı sağlaması beklenmektedir. Kamuoyu, onun yeni görevindeki başarılarını heyecanla beklemektedir.