Hakyolcular Kimdir? Hakyol Vakfı Kim Tarafından Kuruldu? Hangi Tarikat?

Hakyolcular kimdir vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. Hakyol Vakfı, Nakşibendi tarikatının İskenderpaşa kolu lideri Esad Coşan tarafından kuruldu. Bu vakfa ve İskenderpaşa cemaatine bağlı olanlara Hakyol müritleri deniyor. Esad Coşan'ın oğlu Muharrem Nureddin Coşan şu anda Hakyol Vakfı'nın başkanlığını yapıyor.

Hakyolcular Kimdir?

Hakyol taraftarlarının özellikle Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik baskıların ardından en organize varlığının yargı sisteminde olduğu söyleniyor. Hakyol'un takipçilerinin yanı sıra Süleymancı ve Menzil tasavvufçularının da yargıda varlık gösterdiği belirtiliyor.

Muharrem Nureddin Coşan kimdir?

Muharrem Nureddin Coşan, 2 Haziran 1963'te Ankara'da doğdu. Babası Nakşibendi tarikatına bağlı İskenderpaşa cemaatinin lideri Mahmud Esad Coşan'dır. Eğitimini 1981 yılında Ankara İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir süre okuduktan sonra Suudi Arabistan Kral Fahd Üniversitesi Arap Dili Enstitüsü'nde Arapça dili eğitimi aldı.

1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. New York'taki The College of Saint Rose'dan işletme alanında mezun oldu ve daha sonra aynı alanda yüksek lisans derecesi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra iş hayatına atıldı.

Server Holdin'in Yöneticisi

1996 yılından bu yana Server Holding'i yönetiyor ve İskenderpaşa camiasının hizmet işlerinin sorumluluğunu üstleniyor. Babasıyla birlikte Avustralya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bu süre zarfında Mahmud Esad Coşan ilim ve ümmet meselelerinde oğluna rehberlik etti. İslami bilgisini babasından alan Coşan, Kur'an-ı Kerim ezberini babasının gözetiminde tamamladı. Mahmud Esad Coşan'ın 4 Şubat 2001'de Avustralya'da trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İskenderpaşa cemaatinin liderliğini Muharrem Nureddin Coşan üstlendi. 1988 yılında evlenen Muharrem Nureddin Coşan, iki çocuk babası ve dededir. Hem İngilizce hem de Arapça bilmektedir.