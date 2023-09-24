Hande Baladın kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında?

Hande Baladın kimdir sorusu yoğun bir şekilde sorulmakta. Türkiye'nin en başarılı voleybolcularından biri olan Hande Baladın, 1994 yılında İzmir'de doğdu. Smaçör pozisyonunda oynayan Baladın, VakıfBank'ta forma giymektedir. 2012 yılından beri A Milli Takım'da da yer alan Baladın, 27 yaşındadır. Bu makalede, Hande Baladın'ın hayatı, kariyeri ve başarıları hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.

Hande Baladın Kimdir? Kaç Yaşında?

Hande Baladın, İzmir'de doğup büyüdü. Voleybol ile ilk olarak ortaokul yıllarında tanıştı. 2009 yılında VakıfBank'ın altyapısına katıldı. Hande Baladın, voleybola başlama hikayesini şu şekilde anlatıyor:

"Ortaokulda bir voleybol antrenmanına davet edildim. Antrenmanı izledikten sonra voleybol oynamaya karar verdim. O günden sonra voleybol benim hayatım oldu."

Hande Baladın'ın Kariyeri

Hande Baladın'ın kulüp kariyeri şu şekilde ilerlemekte:

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi şampiyonluğu

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye Kupası şampiyonluğu

2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

2013, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu

Milli takım kariyeri ise şu şekildedir:

2015 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ikincilik

2021 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ikincilik

2022 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde üçüncülük

Elde ettiği bu başarılar kariyerini çok fazla zenginleştirmiş ve çok ünlü bir voleybolcu olmasını sağlamıştır.

Hande Baladın'ın Boyu kaç? Hande Baladın Kaç Kilo?

Hande Baladın, 1.90 metre boyunda ve 71 kilodur. Smaçör pozisyonunda oynamaktadır. Voleybol dışında basketbol ve tenis oynamayı da sevmektedir. Ayrıca Hande Baladın, 1.90 metre boyunda ve 71 kilodur. Smaçör pozisyonunda oynamaktadır. Voleybol dışında basketbol ve tenis oynamayı da sevmektedir. Hande Baladın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde halen okumaktadır. Hande Baladın, kariyerinde daha büyük başarılar elde etmek ve Türkiye'nin voleybolda dünya klasmanında yer almasına katkıda bulunmak istediğin her fırsatta dile getirmektedir.