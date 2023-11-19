Hande Ertekin Kimdir? Aslen Nereli? Hakan Peker ile Bağlantısı Nedir?

Hande Ertekin kimdir konusuna detaylı bir şekilde açıklık getirelim. Sunuculuk kariyerinin ardından aranan isim Hande Ertekin aynı zamanda romancıdır. Hande Ertekin 1980 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılında Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nde eğitimini tamamlayan Hande Ertekin, uzun süre televizyon sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. İşte Ertekin'in hayatı ve kariyeri hakkında tüm detaylar!

Hande Ertekin Kimdir? Aslen Nereli?

Hande Ertekin televizyon dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulunarak çok sayıda ulusal kanalda çalıştı. Televizyon gazeteciliğinde ünlü isimlerle birlikte yönetmenlik yapan Hande Ertekin, aynı zamanda televizyon kanallarında genel müdürlük yaptı. Uzun yıllar ATV Star, TV8, TGRT Haber gibi kanallarda çalışan Hande Ertekin aynı zamanda romancıdır. Hande Ertekin'in 'Zevce', 'Konu Aşksa' ve 'Altıncı Göz' ('Karısı', 'Konu Aşksa' ve 'Altıncı His') adlı üç romanı bulunmaktadır. Hande Ertekin'in şu sıralar pop müziğin efsane isimlerinden Hakan Peker ile ilişkisi var.

Hakan Peker ve Hande Ertekin geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde kameralara yakalandı. İlişkilerinin ne zaman başladığına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Hakan Peker, 6 yıllık eşi Arzu Öztoprak'tan 2018 yılında boşandı. 61 yaşındaki ünlü sanatçı uzun süredir bekardı. Hande Ertekin Instagram üzerinden paylaşımlar yapmaktadır. Kullanıcı adı ise "handeertekin" dir.