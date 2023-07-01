Herkes Afra Saraçoğlu sandı meğer bambaşka biriymiş! Eylül Tumbar kimdir?

Görenler ilk bakışta Afra Saraçoğlu sandığı Eylül Tumbar'a daha "sonra ikizler mi?" dediler. Ancak akrabalıkları bile olmayan bu iki oyuncu arasındaki inanılmaz benzerlik herkesi şoke etti. Çoğu sosyal medya kullanıcısı Afra Saraçoğlu'na benzettikleri Eylül Tumbar'ın fotoğraflarını yanlışlıkla Afra'yı etiketleyerek paylaştı.

TRT 1 ekranlarında Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde yer alan Eylül Tumbar'ın bu benzerliğinden sonra genç oyuncunun hayatı merak edildi.

AFRA SARAÇOĞLU'NA BENZEYEN EYLÜL TUMBAR KİMDİR?

19 Ağustos 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Eylül Tumbar, İzmir'de Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümünden mezun oldu.

İlk kez Netflix yapımı olan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne projesinde yer aldı. Ardından ise TRT 1'in yaz sezonu projesi olan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Alize karakterini oynamaya başladı.

Afra Saraçoğlu ile olan benzerliğiyle gündem olan Eylül Tumbar, sosyal medyada yeni yeni popüler olmaya başladı.

Tumbar'ın fotoğraflarının çoğu Afra ile olan inanılma benzerliğini bir kez daha ortaya koydu. Sosyal medyada 220 bin takipçisi var.