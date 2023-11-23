"Hollanda Başbakanı Olduğu İddia Edilen" Dilan Yeşilgöz Kimdir? Dilan Yeşilgöz Nereli?

Hollanda başbakanı Dilan Yeşilgöz Kimdir pek çok kişinin merakla arattığı soruların başında. Peki Dilan Yeşilgöz Kimdir? Dilan Yeşilgöz Nereli? Hollanda seçim sonuçları son durumu ne? Detaylar yazımızda!

"Hollanda Başbakanı Olduğu İddia Edilen" Dilan Yeşilgöz Kimdir? Dilan Yeşilgöz Nereli?
Hollanda Başbakanı Dilan Yeşilgöz Kimdir?
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Son günlerin en çok aratılan isimlerinden biri Dilan Yeşilgöz. Peki Hollanda başbakanı olduğu iddia edilen Dilan Yeşilgöz Kimdir? Dilan Yeşilgöz Nereli? Sizler için yazdık!

Hollanda Başbakanı Dilan Yeşilgöz Kimdir? 

Hollanda Başbakanı Dilan Yeşilgöz Kimdir sorusu yapılan Hollanda seçimleri sonrasında pek çok kişinin merakla arattığı soruların başında gelir oldu. İşte Dilan Dilan Yeşilgöz'ün hayatı. Yeşilgöz-Zegerius  Ağustos 2023'ten bu yana Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) genel başkanlığını yapan Hollandalı bir siyasetçidir. Ayrıca 10 Ocak 2022'den bu yana, Dördüncü Rutte Kabinesinde Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

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Siyasi kariyerine Sosyalist Parti'de başlayan Yeşilgöz-Zegerius, partinin Amersfoort şubesinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Daha sonra İşçi Partisi gençlik delegasyonu için yazmaya başladı ve GroenLinks'te staj yaptı. Yeşilgöz-Zegerius, 2014-2017 yılları arasında Amsterdam Kent Konseyi üyesiydi. 2014 belediye seçimlerinde Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin listesinde dördüncü sırada yer aldı. Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) üyesi olan Yeşilgöz-Zegerius, daha önce 2017-2021 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi, 2021-2022 yılları arasında ise Ekonomik İşler ve İklim Politikasından Sorumlu Devlet Sekreteri olarak görev yapmıştı. Ağustos 2023'te VVD genel başkanlığı görevini üstlenen Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Hollanda siyasetinde önemli bir rol oynamaya devam ederek partinin özgürlük ve demokrasi vizyon ve politikalarına katkıda bulunmaya devam ediyor. 

Dilan Yeşilgöz Nereli?

Dilan Yeşilgöz Ankara'da doğdu ve çocukluğunda Hollanda'ya göç etti. Yeşilgöz-Zegerius'un annesi Türk asıllı, babası ise Kürt asıllı ve aslen Tunceli'lidir. Annesi Fatma Özgümüş ise Hollanda Mülteci Örgütü'nün (VON) direktörlüğünü yapmaktadır. 

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