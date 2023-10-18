İbrahim Haskoloğlu kimdir? Kime Hizmet Ediyor?

Güncel olaylara ilişkin dikkat çekici yorumlarıyla dikkat çeken İbrahim Haskoloğlu, izleyicilerde merak konusu oldu. Peki İbrahim Haskoloğlu kaç yaşında ve nerelidir? İbrahim Haskoloğlu'nun hayatı ve biyografisi! İbrahim Haskoloğlu kimdir detaylı bir şekilde yazdık!

İbrahim Haskoloğlu Kimdir?

1996 yılında Malatya'da doğan İbrahim Haskoloğlu, üniversite eğitimine İstanbul'da devam etti. Üniversite yıllarında birçok televizyon kanalının haber merkezlerinde staj yaptı. Haskoloğlu, YouTube kanalında Türkiye'nin önde gelen siyasetçileri, bakanları ve gazetecileriyle röportajlar gerçekleştirdi ve YouTube'da önemli siyasi röportajlara imza attı. YouTube ve Twitch gibi sosyal medya platformları üzerinden çalışan İbrahim Haskoloğlu, yaptığı röportajlarla dünya basınında manşetlere çıktı.

Özellikle 2019 yılında Venezuela'daki Amerikancı darbe girişiminde başrol oynayan Guaido ile yaptığı röportaj dünya basınında yankı buldu. Juan Guaido daha önce sadece iki kanala (New York Times, Vice News) röportaj vermişti. Röportajın ardından CNN Español'da özel konuk olarak yer almaya başladı. Juan Guaido röportajının ardından Latin Amerika'daki birçok kanala Türkiye ve Ortadoğu ile ilgili konularda konuk olarak yer almaya devam etti. Ayrıca Trump'ın başkanlığı döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton ile de röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj ulusal basında da yer aldı.

İbrahim Haskoloğlu Kime Hizmet Ediyor?

Daha önce Üsküdar'da bulunan evinde tutuklanan İbrahim Haskoloğlu bir Hacker grubu tarafından gönderilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan'ın kimlik kartlarını paylaşmıştı. Bu sebeple tutuklanan Haskoloğlu ayrıca gündemdeki olaylara dair yaptığı yorumlar ve çalışmalarla medyada büyük yankı uyandırıyor. Bağımsız bir şekilde gazetecilik yapan Haskoloğlu herhangi bir medya şirketine bağlı olarak görev yapmıyor.