İlhan Uzgel Kimdir? Aslen Nereli?

Son zamanlarda vatandaşlar yoğun bir şekilde İlhan Uzgel kimdir diye merak ediyorlar. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı olan Uzgel'in hayatı hakkında detaylara sizler için değindik!

İlhan Uzgel Kimdir? Aslen Nereli?
İlhan Uzgel Kimdir?
Editör: Hasan Erdem Çelik
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CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına CHP'li İlhan Uzgel atandı. Peki CHP'de Dışişleri Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

İlhan Uzgel Kimdir? Kaç Yaşında?

İlhan Uzgel 1988 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler ihtisası yaptı. Bölüm başkanı olarak görev yaparken Şubat 2017'de ihraç edildi. Ankara ve Cambridge Üniversitelerinde yüksek lisans eğitimine devam etti ve doktora derecesini buradan aldı. Ankara Üniversitesi. LSE, Georgetown gibi kurumlarda doktora ve doktora sonrası araştırmalar yürüttü ve Oklahoma City Üniversitesi'nde ders verdi.

İlhan Uzgel Kimdir?

British Council, Jean Monnet, Fulbright gibi burslardan yararlandı. Başlıca odak noktası ABD dış politikası, Türk dış politikası ve Balkanlar gibi konulardı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İlhan Uzgel seçildi.

İlhan Uzgel'in Çalışma Alanları

İlhan Uzgel akademik çalışmalarında özellikle ABD dış politikası, Türk dış politikası ve Balkanlar gibi alanlara yoğunlaştı. Bu alanlardaki makaleleri, kitapları ve katkıları onu uluslararası ilişkiler ve siyaset biliminde saygın bir figür haline getirdi. Eserleri arasında "Milli Menfaat" (2004, İmge), "Türkiye'nin Komşuları" (derleme, 2002, İmge), "AKP Kitabı" (derleme, 2009, Phoenix) gibi yayınlar yer almaktadır.

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