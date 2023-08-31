İlker Kömürcü kimdir? 100. yıl marşı yazarı İlker Kömürcü'nün hayatı!

İlker Kömürcü kimdir? İlker Kömürcü aslen nereli? 100. Yıl Marşının sözlerini yazan Kömürcü nereden esinlendi. İlker Kömürcü hayatı nasıl? Nerede görev yapıyor? gibi sorular yoğun bir şekilde soruluyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen 100. Yıl Marşı'nın söz yazarı İlker Kömürcü'nün hayatına göz atalım!

İLKER KÖMÜRCÜ KİMDİR?

1978 yılında Ankara'da doğan İlker Kömürcü, babasının müzik öğretmeni olması nedeniyle erken yaşta müzikle tanışma fırsatı buldu. Lise yıllarında konservatuvar eğitimine başlayan İlker Kömürcü, daha sonra Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı ve ardından Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi programında doktora yaptı.

2020 YILINDA DOÇENT ÜNVANI VERİLDİ!

Yüksek lisans tezi kontrbas eğitimi üzerine olup doktora tezi müzik estetiği, eleştirisi ve felsefesi üzerinedir. 2000-2007 yılları arasında oda orkestrasında kontrbas sanatçısı olarak görev yaptı. Akademik kariyeri 2008 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda göreve başlayarak bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı ve müdürlük gibi görevlerde bulundu. İlker Kömürcü'ye akademik katkılarından dolayı 2020 yılında doçent unvanı verildi. Akademik çalışmalarının yanı sıra müzik çalışmalarını da sürdürdü, çeşitli eserler besteledi ve müzik aranjmanlarına katkıda bulundu. Evli ve 1 çocuk babası olan İlker Kömürcü, son dönemde 100. Yıl Marşı'nın söz yazarı olarak dikkatleri üzerine çekti.

100. YIL MARŞI SÖZLERİ