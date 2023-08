İlker Kömürcü kimdir? 100. yıl marşı yazarı İlker Kömürcü'nün hayatı!

İlker Kömürcü kimdir? İlker Kömürcü aslen nereli? 100. Yıl Marşının sözlerini yazan Kömürcü nereden esinlendi. İlker Kömürcü hayatı nasıl? Nerede görev yapıyor? gibi sorular yoğun bir şekilde soruluyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen 100. Yıl Marşı'nın söz yazarı İlker Kömürcü'nün hayatına göz atalım!

1978 yılında Ankara'da doğan İlker Kömürcü, babasının müzik öğretmeni olması nedeniyle erken yaşta müzikle tanışma fırsatı buldu. Lise yıllarında konservatuvar eğitimine başlayan İlker Kömürcü, daha sonra Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı ve ardından Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi programında doktora yaptı.

Yüksek lisans tezi kontrbas eğitimi üzerine olup doktora tezi müzik estetiği, eleştirisi ve felsefesi üzerinedir. 2000-2007 yılları arasında oda orkestrasında kontrbas sanatçısı olarak görev yaptı. Akademik kariyeri 2008 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda göreve başlayarak bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı ve müdürlük gibi görevlerde bulundu. İlker Kömürcü'ye akademik katkılarından dolayı 2020 yılında doçent unvanı verildi. Akademik çalışmalarının yanı sıra müzik çalışmalarını da sürdürdü, çeşitli eserler besteledi ve müzik aranjmanlarına katkıda bulundu. Evli ve 1 çocuk babası olan İlker Kömürcü, son dönemde 100. Yıl Marşı'nın söz yazarı olarak dikkatleri üzerine çekti.

Parlayan yıldızı Anadolu’nun Çağlayan sel gibi şanlı ulusun Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim Tarihe sığmayan destanlar bizim Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda Kalplere kazınmış bu vatan bizim Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz Gazi’nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz Özgürlük tutkusu damarlarımda Çelikten her nefer semalarımda Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize Tek yürek bu millet en zor anında Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden Denizler köpürse taşsa dağlardan Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz Kahraman yarattı Türkü yaratan Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz Gazi’nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz