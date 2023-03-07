İlteriş Ergün kimdir? İlteriş Ergün'ün babası kimdir? İlteriş Ergün'ün hayatı

İLTERİŞ ERGÜN KİMDİR?

İlteriş Ergün 2009 - 2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi bölümünde lisansını tamamlamıştır. 2014 yılından bu yana Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümünde Bütünleşik Doktora yapmaktadır. Aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi olan İlteriş Ergün, siyaset bilimci ve siyaset uzmanıdır.