İlteriş Ergün kimdir? İlteriş Ergün'ün babası kimdir? İlteriş Ergün'ün hayatı
Katıldığı tartışma programında yaptığı yorumlarla sosyal medyanın gündemine oturan İlteriş Ergün'ün hayatı merak konusu oldu. İlteriş Ergün kimdir? Kaç yaşında? İlteriş Ergün'ün babası kim? gibi sorular çokça sorulmaya başlandı.
Katıldığı tartışma programında İYİ Parti'nin 6'lı masadan ayrılış süreciyle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra gündem olan İlteriş Ergün'ün hayatı merak konusu oldu. Peki İlteriş Ergün kimdir? İlteriş Ergün'ün babası kim?
İLTERİŞ ERGÜN KİMDİR?
İlteriş Ergün 2009 - 2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi bölümünde lisansını tamamlamıştır. 2014 yılından bu yana Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümünde Bütünleşik Doktora yapmaktadır. Aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi olan İlteriş Ergün, siyaset bilimci ve siyaset uzmanıdır.
İLTERİŞ ERGÜN'ÜN BABASI KİMDİR?
İlteriş Ergün, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun’un oğludur.