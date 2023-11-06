İmambakır Üküş Kimdir? Alevi mi? Aslen Nereli?

İmambakır Üküş kimdir yoğun bir şekilde merak ediliyor! CHP 37. Olağan Kurultayı'nda Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçilen İmambakır Üküş, Türkiye'nin gündemine oturdu. Üküş'ün kim olduğu, nereli olduğu ve Alevi olup olmadığı merak konusu oldu.

İmambakır Üküş Kimdir, Nerelidir, Alevi Mi?

1981 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ovacık'ta tamamladı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılından itibaren özel sektörde çalıştı. 2015 yılında CHP Ovacık İlçe Başkanlığı'na seçildi. 2018 yılında CHP Tunceli İl Başkanlığı'na seçildi. 2023 yılında CHP 37. Olağan Kurultayı'nda Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçildi. İmambakır Üküş, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğdu. Ovacık, Türkiye'nin en Alevi yoğunluğa sahip ilçelerinden biridir.

İmambakır Üküş Alevi mi?

İmambakır Üküş'ün Alevi olduğu biliniyor. Üküş, CHP'nin Alevi açılımını destekleyen isimlerden biri olarak biliniyor. İmambakır Üküş, CHP 37. Olağan Kurultayı'nda Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Üküş, kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer aldı. Üküş, kurultayda birçok önemli görev üstlendi. Kurultay hazırlık komitesinde görev aldı. Kurultay boyunca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bulundu. Kurultayın son gününde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yazdı.

İmambakır Üküş'ün Hayat Hikayesi

İmambakır Üküş, Ovacık'ta büyüdü ve bu ilçede eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gitti ve Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmaya başladı. 2015 yılında siyasete atıldı ve CHP Ovacık İlçe Başkanlığı'na seçildi. 2018 yılında ise CHP Tunceli İl Başkanlığı'na seçildi. 2023 yılında CHP 37. Olağan Kurultayı'nda Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçilerek, CHP'nin en üst organına seçilen ilk Alevilerden biri oldu. İmambakır Üküş, CHP'nin Alevi açılımını destekleyen isimlerden biri olarak biliniyor. Üküş, CHP'nin Alevi vatandaşlara daha fazla yer vermesi gerektiğini savunuyor.