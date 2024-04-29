İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti! Peki Hamza Yusuf kimdir?

Siyasi kariyerine parlamento asistanı olarak başlayan Yusuf, daha sonra SNP'nin genel merkezinde iletişim uzmanı olarak çalıştı.

2012'de Alex Salmond hükûmetinde genç bir bakan olarak atandı. 2014'e kadar dış ilişkiler ve uluslararası kalkınma bakanı olarak görev yaptı. Sturgeon hükûmetlerinde 2014'te Avrupa bakanı, 2016'da ulaştırma ve adalar bakanı olarak yer aldı. 2018'deki kabine revizyonunda ise, adalet bakanı makamına terfi ederek meclise tartışmalı bir nefret suçları yasa tasarısı sundu.