İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti! Peki Hamza Yusuf kimdir?
İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf görevinden istifa etti. İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı olan Hamza Yusuf kimdir? İstifasının sebebi nedir? İşte detaylar...
Yusuf, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta başbakanlık resmi konutu Bute House'da düzenlediği basın toplantısında, başbakanlık görevini ve parti liderliğini bırakacağını duyurdu.
Partisi SNP ile koalisyon ortağı İskoçya Yeşiller Partisi arasındaki güç paylaşımı anlaşmasını geçen hafta bitirdiklerini hatırlatan Yusuf, iptalin, Yeşiller Partisinde sebep olduğu üzüntü ve hayal kırıklığını tahmin edemediğini söyledi.
Yusuf, sadece iktidarı elinde tutmak için ilkelerinden vazgeçmeyeceğini belirterek, bir anlaşma yaparak güven oylamasını kazanmasının mümkün olduğunu, ancak hafta sonu pozisyonu üzerine düşündükten sonra devam etmemeyi tercih ettiğini bildirdi.
"Siyasi uçurumun ötesindeki ilişkiyi onarmanın ancak başka birinin görevde olmasıyla mümkün olabileceği sonucuna vardım" diyen Yusuf, halefi seçilene kadar görevini sürdüreceğini kaydetti
Hamza Harun Yusuf, 7 Nisan 1985'te Glasgow'da doğdu. Babası Muzaffer Yusuf, Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Miyan Çannu şehrinde doğmuş ve daha sonra ailesi buradan göç ederek İskoçya'ya yerleşti.
Yusuf, Glasgow Üniversitesinde siyaset bilimi okudu ve Glasgow Üniversitesi Müslüman Öğrenciler Derneği başkanı oldu. 2007 yılında Master of Arts (MA) derecesi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Siyasi kariyerine parlamento asistanı olarak başlayan Yusuf, daha sonra SNP'nin genel merkezinde iletişim uzmanı olarak çalıştı.
2012'de Alex Salmond hükûmetinde genç bir bakan olarak atandı. 2014'e kadar dış ilişkiler ve uluslararası kalkınma bakanı olarak görev yaptı. Sturgeon hükûmetlerinde 2014'te Avrupa bakanı, 2016'da ulaştırma ve adalar bakanı olarak yer aldı. 2018'deki kabine revizyonunda ise, adalet bakanı makamına terfi ederek meclise tartışmalı bir nefret suçları yasa tasarısı sundu.