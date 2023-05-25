Kılıçdaroğlu bahsetti: Joseph Goebbels kimdir?
Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mevzular Açık Mikrofon yayınında bahsettiği, Nazi Almanyası'nda Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapmış Paul Joseph Goebbels, merak konusu oldu. Peki Joseph Goebbels kimdir?
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mevzular Açık Mikrofon'da Fahrettin Altun'a yönelik 'Vitaminsiz Goebbels' sözlerini tekrarladı. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi üzerine, internet kullanıcıları, Goebbels kimdir? sorusuna yanıt aradı.
DR. PAUL JOSEPH GOEBBELS KİMDİR?
Dr. Paul Joseph Goebbels, 1897 yılında Almanya'da doğan bir hizmetçi, yazar ve Nazi Partisi'nin önde gelen üyelerinden biridir. Nazi Partisi'nin önde gelen propagandacılarından biri olarak, Hitler'in siyasi düşüncesini Alman halkına yaymak ve anlatmak için çalışmıştır.
Goebbels, ilk olarak 1926 yılında Nazi Partisi'ne katılmıştır ve 1933 yılında Hitler'in iktidara gelmesinin ardından, Reich Propaganda Bakanı olarak atanmıştır. Bu görev boyunca, Alman halkı arasında propagandayı yoğunlaştırdı ve Almanya'nın askeri, ekonomik ve kültürel danışmanları tarafından bir dizi kampanya düzenledi.
Goebbels, Nazizmin temel ideolojik şüphelerini ortaya çıkaran bir dizi kitap ve makale yazdı. Ancak, onun propagandacı faaliyetleri aynı zamanda Nazi Partisi'nin en karanlık yönlerinden biri olan Yahudi düşman politikaları da gösteriyordu. Goebbels, Yahudilere karşı geniş çaplı politikaların savunucusu ve Nazi rejimi tarafından uygulanan soykırımın en önemli örgütlerinden oluşuyordu.