Kılıçdaroğlu bahsetti: Joseph Goebbels kimdir?

Goebbels, Nazizmin temel ideolojik şüphelerini ortaya çıkaran bir dizi kitap ve makale yazdı. Ancak, onun propagandacı faaliyetleri aynı zamanda Nazi Partisi'nin en karanlık yönlerinden biri olan Yahudi düşman politikaları da gösteriyordu. Goebbels, Yahudilere karşı geniş çaplı politikaların savunucusu ve Nazi rejimi tarafından uygulanan soykırımın en önemli örgütlerinden oluşuyordu.