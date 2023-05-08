Kemal Derviş kimdir? Nereli? Neden hayatını kaybetti?

Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Kemal Derviş, Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankasındaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükûmeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri yürüttü, 2001 IMF kurallarını Türkiye'ye getirdi. Türk finans sisteminin yeniden yapılanmasını sağlayan Güçlü Ekonomi Programı'nı hazırladı. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli ile yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle 2022 yılının Ağustos ayında görevinden istifa etti.

İsmail Cem, Zeki Eker ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Ancak bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu. Kemal Derviş, 3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. Milletvekilliği görevinden 9 Mayıs 2005 tarihinde istifa eden Kemal Derviş, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı görevine atandı. Derviş, 2009 yılında da bu görevinden ayrıldı.