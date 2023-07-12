Kim Milyoner Olmak İster’deki Demet Akalın sorusu güldürdü! Demet Akalın nasıl ünlü oldu?

ATV ekranlarında yıllardır yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine seyirciyi güldürdü. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda sık sık yazım hatası yapan Demet Akalın yarışmacının diline düştü. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki Demet Akalın TDK sorusu karşısında hem yarışması hem de Kenan İmirzalıoğlu şaşırdı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE DEMET AKALIN SORUSU

Ünlü sunucu olayı bilmediği için affalladı. Ancak yarışmacı sorusun yanıltıcı olabileceğini iddia etti. Bu yüzden emin olduğu cevap karşısında joker hakkı kullandı. Bunun nedeni ise Demet Akalın’ın sürekli yazım yanlışı yapması oldu. Ancak cevap aslında sorunun tam bir TDK sorusu olduğunu ortaya çıkardı.

Soruda “Bugün bir müzik marketten Demet Akalın’ın 2018’de çıkan teklisini almak isterseniz albüm kapağında hangi yazıyı görürsünüz?” yer aldı. Cevap ise “Canıma da değsin” oldu.

PEKİ DEMET AKALIN NASIL ÜNLÜ OLDU?

23 Nisan 1972 yılında Kocaelin’de doğdu. Demet Akalın, İlk öğretimini Gölcük'de ve lise eğitimini buradaki Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin desteği ile Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna girdikten sonra Neşe Erberk'te mankenlik yapmaya başladı.

Ancak şarkıcı olmak isteyen Demet Akalın, 1996 yıllarında şarkıcılığa yöneldi. O yıllarda Niran Ünsal’dan destek aldı. Ancak İbrahim Tatlıses en büyük öncüsü oldu. Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe şarkılarıyla yükselen Demet Akalın mankenliği tamamen bıraktı.

Kazancının çoğunu gayrimenkule yatıran Akalın, günümüzde en ünlüler arasında en zengin isim oldu. Türk Pop’unda yer almaya başlayan Demet Akalın "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle başarı yakaladı.

2015 yılında yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğinde ön planda kalmaya devam etti.

"Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" hitlerinin yanı sıra "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi. 2012'de Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.