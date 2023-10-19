Kıvanç Talu Kimdir? Var Böyle Tipler 100 Milyon TL Vurgun Yaptı!

Kıvanç Talu kimdir birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yoğun bir şekilde merak edilen Kıvanç Talu kimdir sorusunun cevabını ise detaylı bir şekilde araştırdık. Çevresinden ve sosyeteden reklam filmi için bütçe toplayıp vurgun yapan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu gelin detaylı bir şekilde inceleyelim!

Kıvanç Talu Kimdir? Kaçtı mı?

"Var Böyle Tipler" hesabı Kıvanç Talu tarafından yönetilmektedir. Kıvanç Talu 1988 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyerine metin yazarı olarak başladı ve daha sonra seslendirme ve oyunculuk alanlarına geçiş yaptı. 2015 yılından bu yana "Var Böyle Tipler" hesabını yönetmektedir. 1988 yılında Ankara'da memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kıvanç Talu, "Var Böyle Tipler" adıyla hazırladığı kısa ve eğlenceli videolarla tanındı.

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2007 yılında metin yazarı olarak çalışmaya başladı. Kariyerine çeşitli reklam ajanslarında devam etti. 2016 yılında kreatif direktörlük görevinden ayrılarak oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel çalışmaya başladı. Ayrıca 2015 yılından bu yana "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasını yönetiyor. Ünlü bir fenomen çiftin insanları dolandırıp kaçtığı iddiası eğlence haberlerinde bomba etkisi yarattı. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam çekimleri için bütçe talep edip, toplanan 100 milyon TL'yi yurt dışına kaçtıkları yönünde ciddi iddialar var!

Beril Talu Kimdir?

Beril Talu hakkında maalesef çok detaylı bilgiler bulunmamakta. Beril Talu'nun Kıvanç Talu'nun eşi olduğunu ve yaptıkları 100 Milyon TL'lik vurgunda birlikte yurt dışına kaçtıkları bilinen şeyler arasında. Bu olayda parasını kaptıranlar ne yapacak henüz bilinmiyor. Henüz Kıvanç Talu ve Beril Talu'dan herhangi bir haber yok.