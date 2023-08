Komünizm fikir babası Friedrich Engels kimdir? Karl Marx ile birlikte dünya çapında devrimlere öncülük etti!

Friedrich Engels, 19. yüzyılda bir Alman filozof, yazar ve sosyal bilimciydi. Karl Marx ile yaptığı işbirliğiyle tanınan Friedrich Engels, modern komünizmin tanımlanmasına yardımcı oldu . Friedrich Engels, dünyanın en etkili siyasi belgelerinden biri olarak kabul edilen 1848 tarihli bir broşür olan Komünist Manifesto'nun ortak yazarıdır.

KOMÜNİZM FİKİR BABASI

KOMÜNİZM KİM BAŞLATTI?

20. yüzyılın başından beri dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olarak modern komünizm, genellikle Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in kaleme aldığı Komünist Parti Manifestosu ile birlikte anılır. Friedrich Engels'den temel çıkarımlar şöyle diyebiliriz:

• Friedrich Engels, 1848'de Karl Marx ile birlikte Komünist Manifesto'yu yazdı.

• O da Friedrich Oswald takma adıyla yazdı.

• Engels, Karl Marx'ın Das Kapital'inin ikinci ve üçüncü ciltlerini , Marx'ın ölümünden sonra düzenledi .

• Engels, Marx ile birlikte modern komünist hareketin temelini oluşturdu.

FRİEDRİCH ENGELS'İN FELSEFESİ VE HAYATI

Friedrich Engels, 20 Kasım 1820'de bugünkü Almanya olan Barmen, Prusya'da doğdu. Zengin bir tekstil üreticisinin en büyük oğluydu. 17 yaşında Engels, Ermen & Engels pamuk fabrikasında aile işini öğrenmek için İngiltere'ye gitti.

BREMEN YILLARI

Friedrich Engels, Manchester'daki çıraklığının ardından ihracat ticaretinde çalıştı ve 1838'den 1841'e kadar Prusya'nın Bremen şehrinde yaşadı.



"Bremen yılları", Friedrich Oswald takma adıyla yazdığı gazetecilik, siyaset ve ekonomi alanındaki kariyerinin başlangıcı oldu. Genç bir Almanya'nın sosyal reformuna ve edebi hareketine dahil oldu. Friedrich Engels, Bremen'de üç yıl boyunca ikili bir hayat yaşadı, biri bir tüccarın katibi, diğeri ise anonim bir gazeteci, yorumcu ve entelektüel.

KARL MARX İLE TANIŞMAK

1841'de Friedrich Engels, Berlin'de bir topçu alayına gönüllü olarak katıldı. Şehirdeyken üniversitedeki derslere katıldı ve "Friedrich Oswald" makaleleri, Karl Marx'ın uğrak yeri olan The Free'nin Genç Hegelci çevresine girmesini sağladı.



Genç veya Sol Hegelciler, 1830'ların sonları ile 1840'ların ortaları arasında bir Alman idealisti olan Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in radikal takipçileri olarak kabul edildi. 1830'daki Fransız Devrimi ile 1848'de Avrupa'yı kasıp kavuran bir devrim dalgası arasında geliştiler.

Genç Hegelciler, o dönemde Almanya'da mayalanan güçlü din, felsefe ve siyaset karışımının hem ürünü hem de üreticisiydiler. Karl Marx ve Friedrich Engels bu devrimci grubun liderleri olacaktı.

SOSYALİZM NASIL BAŞLADI?

Genç bir Hegelci olarak Berlin Üniversitesi'ndeki hayatı ve ailesinin Manchester, İngiltere'deki fabrikasında geçirdiği zaman, Engels'in kapitalizme yönelik şüpheci görüşünü güçlendirdi. Daha eşit bir toplum yaratmak için kaynakların ve üretim araçlarının ortaklaşa veya kamuya ait olduğu sosyalizme desteği arttı.



Engels, Manchester'daki Sanayi Devrimi sırasında kazanılan servetin eşitsiz dağılımına tanık olduktan sonra, "kadınlar çocuk doğuramayacak duruma getirildi, çocuklar sakatlandı, erkekler zayıf düştü, uzuvlar ezildi, bütün nesiller harap oldu, hastalık ve sakatlıklara maruz kaldı, sırf halkın keselerini doldurmak için" hatırladı . burjuvazi ", 1845 tarihli İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu adlı kitabında .



O dönemde kapitalizmi desteklemek için şehir alanının sosyal ve ekonomik olarak nasıl inşa edildiğini gösteren şehir planlamasının, sınıf çatışması ve devrim için olgunlaşmış bir arena olduğunu belirtti.

KOMÜNİST MANİFESTO NEYİ ANLATIYOR?

Engels, kapitalizmin, iş sahipleri olan burjuvazi ile işçi sınıfı olan proletarya arasındaki sınıf mücadelelerini yarattığına ve sürdürdüğüne inanıyordu. Marx'ın teorisi veya Marksizm , bu dengesizliğin tanınmasını temsil ediyordu ve fikirleri, sınıf yapısının olmadığı bir siyasi ve ekonomik manzara yaratmak için tanımlıyordu.6



1848'de yayınlanan Komünist Manifesto , Friedrich Engels ve Karl Marx'ın yakınsayan fikirlerini temsil ediyor ve modern komünist hareketin temelini oluşturuyor. Endüstriyel ve sosyal değişimin olduğu bir dönemde yazılan şehirler, nüfusun büyük bir kısmının iş bulmak için kırsal alanlardan kentsel alanlara taşınmasıyla genişliyordu. Ekonomik büyüme, genellikle işverenler tarafından sömürülen bu işgücüne bağlıydı. Engels ve Marx, bir dizi sınıf mücadelesinin kapitalizmi yok edeceğini ve yerini sosyalizmin ve ardından komünizmin alacağını savundu.



Belge devrimi teşvik etti ve fikirleri 20. yüzyılda artan bir güçle yankılandı. 1950'de dünya nüfusunun neredeyse yarısı Marksist hükümetler altında yaşıyordu.

DAS KAPİTAL NE ANLAMA GELİR?

Karl Marx, Das Kapital'in ilk cildini 1867'de Friedrich Engels'in mali desteğiyle Londra'da yayınladı. Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi olarak tercüme edilen kitap, kapitalizmin motive edici gücünün emeğin sömürülmesinde olduğunu ve Marx'ın kapitalizmi devirmek için teorik bir temel oluşturmak istediğini savunuyor.

SOSYAL DENGE

Friedrich Engels, insanların sınıf ayrımı, aile yapısı, din veya mülkiyet olmaksızın sosyal denge içinde yaşadığı komünizm pratiğinin temelini atmak için Karl Marks ile birlikte çalıştı.

Yayınlanmış eserleri arasında İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu, Komünist Manifesto, Kutsal Aile ve Das Kapital bulunmaktadır.

Karl Marx 1883'te öldükten sonra Engels, Marx üzerine en önde gelen otorite olarak hizmet etti ve Das Kapital'in iki revizyonunu tamamladı. Ayrıca 1880'de Socialism: Utopian and Scientific , 1884'te The Origin of the Family, Private Property and the State ve 1888'de Ludwig Feuerbach and the Outcome of Classical German Philosophy'yi yazdı.

Hayatının geri kalanında Friedrich Engels, Alman sosyal demokratlarıyla kapsamlı bir şekilde yazışarak, Marx'ın imajını sürdürdü ve onların felsefelerinin takipçileri arasında bir dereceye kadar uygunluk sağladı.

İŞÇİ SINIFI NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

Das Kapital, Engels'in İngiltere'nin Manchester kentinde çalışırken yaşadığı deneyimi anlatıyor ve çocuk işçiliği, çevreye verilen zarar, düşük ücretler, kötü koşullar, kötü sağlık durumu ve işçiler arasındaki yüksek ölüm oranlarını hatırlatıyor.