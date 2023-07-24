Kurtlar Vadisi’nden Arka Sokaklara dev transfer! Mustafa Üstündağ kimdir ve kiminle evliydi?

Orhan Oğuz’un yönetmenliğinde 17 sezondur ekranlarda yer alan Arka Sokaklar bu yıla bomba transferlerle geliyor. Mustafa Üstündağ’ı bu sezon ekranlara getirecek olan Arka Sokaklar ekibine daha birçok isim katılacağı iddia edildi. Daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Mustafa Üstündağ’ın rolüne dair bilgiler de yer aldı.

KURTLAR VADİSİ'NDEN ARKA SOKAKLARA TRANSFER!

46 yaşındaki Mustafa Üstündağ Arka Sokaklar dizisinde kötü karakteri canlandıracak. Üstüdağ’ın hayatına dair merak edilenleri gelin beraber inceleyelim. Oyuncunun eski eşi de meğer kendisi kadar ünlü bir oyuncuymuş.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

11 Şubat 1977 yılında Safranbolu'da dünyaya geldi. Mustafa Üstündağ, daha beş yaşındayken ailesi Adana’ya taşınır. Burada yaşarlarken ablasını kaybeder. Mustafa Üstündağ oyunculuğa dair ilk adımını Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alarak başlar.

Ardından Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol alır. İlk kez kamera karşısına Yılan Hikayesi dizisiyle geçer. 2010 yılında Ecem Özkan ile evlenir. Ecem Özkan’da Mustafa Üstündağ gibi oyuncudur.

Şimdilerde ise reyting rekoru kıran Gönül Dağı dizisinde oynar. 2019 yılında çift anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

Çiftin bu evlilikten Ahmet Kaan Üstündağ adında bir çocuğu var. Mustafa Üstündağ Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi rekor kıran dizilerde yer aldı.