KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır? 'İlgili TCKN ile eşleşen kredi bulunamadı' hatası ne anlama geliyor? E-Devlet üzerinden kontrol yapan öğrenciler burs mu, kredi mi aldıklarını tespit etmeye çalışıyor. Bazı öğrenciler 'İlgili TCKN ile eşleşen kredi bulunamadı' hatasıyla karşılaşabiliyor.

KYK Burs Mu Kredi Mi Nasıl Anlaşılır?

KYK bursu öğrencilere geri ödeme gerektirmeden verilmektedir. Ancak KYK kredisi alan öğrenciler bu hibeleri uzun vadede geri ödemeye başlıyor. E-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak hak kazandığınız ödemenin burs mu yoksa kredi mi olduğunu görebilirsiniz. Sorgulama sonrasında sonuç ekranında ödeme türünü görebileceksiniz.

'Burs alabilirsiniz' ibaresiyle karşılaşan adaylar geri ödemesiz hibe almaya hak kazanacaktır. 'Öğrenim Kredisi alabilirsiniz' ibaresiyle karşılaşan öğrenciler geri ödemeli kredi alabileceklerini ima edeceklerdir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ayrıca kredi alamazlar. Eğer kredi ve ya burs başvurunuz onaylandıktan sonra bölüm değiştirirseniz kesinlikle E-devlet üzerinden bölüm transferinizi yapmalısınız. Aksi taktirde bursunuz veya krediniz kesilecektir.

'İlgili TCKN İle Eşleşen Kredi Bulunamadı' Hatası

TC Kimlik Numarasına uygun kredi numarası bulunamadı hatasıyla karşılaşan öğrenciler bu konuyu araştırıyor. Bu sorunla karşılaşanlar sonuçları E-Devlet kapısı üzerinden kontrol edebilirler. Aynı hatayı yaşayan öğrenciler GSB iletişim numarasından bilgi alabilirler.

KYK Burs Sonuçları Açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB bursu ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını açıkladı. Bakan Aşkın Bak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinizi tebrik ediyorum. Lütfen taahhütlerinizi 19 Kasım 23:59'a kadar E-Devlet üzerinden onaylamayı unutmayın.'

Taahhüt Nasıl Onaylanır?

Burs/kredi alan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar taahhütlerini E-Devlet üzerinden okuyup onaylamaları gerekmektedir. E-Devlet mobil uygulaması üzerinden taahhüt onayı yapılamamaktadır. Burs/kredi alan 15-18 yaş arası öğrenciler, velilerinin burs/kredi onayını E-Devlet şifreleri ile onaylamasının ardından, kendi E-Devlet şifreleri ile taahhüt onaylama işlemine geçebilirler. Taahütünüzü onayladıktan sonra burs veya kredi başvurunuz tamamlanmış olacaktır. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey sonucu beklemek olacak.