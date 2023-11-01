Lütfü Özşahin kimdir birçok kişi tarafından merak ediliyor. 1965 yılında doğan Dr. Lütfü Özşahin aslen Ordu'nun Gölköy ilçesindendir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Milli Eğitim sisteminde ve çeşitli kolejlerde öğretmen ve yönetici olarak çalıştı.

Lütfü Özşahin Kimdir? Aslen Nereli? Kaç Yaşında?

Dinler Tarihi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü'nden Doç. Dr. Lütfü Özşahin İngilizce, Arapça, İbranice ve Gürcüce dillerine hakimdir. Çeşitli dergi ve ulusal yayınlarda 300'ün üzerinde makalesi yayımlandı. Hahambaşı İshak Haleva ve Leon Adoni'den İbranice dersleri aldı. Bugüne kadar yayımlanmış eserlerinden bazıları şunlardır:

Rasyonel Felsefeye Giriş

Kaosun Jeopolitiği ve Dinlerarası Diyalog

Erken Hıristiyanlıkta Tektanrıcılık ve Teslis Mücadelesi

Siyasi Derinlik

Lütfü Özşahin evli ve üç çocuk babasıdır. Geçmişten günümüze pek çok ulusal televizyon kanalında uzman konuk olarak yer aldı. Özellikle Orta Doğu, Yahudilik, Hıristiyanlık, Dinlerarası Diyalog ve düşünceye ilişkin konularda tartışmalar, paneller ve programlar yürütmüştür.

Ayrıca Almanya (Hamburg), Danimarka (Kopenhag), İsveç (Malmö) ve Hollanda'daki (Amsterdam) üniversitelerde kültürlerarası diyalog toplantılarında uzman konuk olarak görev yaptı. Eğitimini başarıyla tamamlayan Özşahin, Milli Eğitim sisteminde öğretmenlik ve idari görevlerde bulunarak kariyerine başladı. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini alarak akademik çalışmalarının temellerini attı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi ve Felsefe Bölümü'nde Doç. Bu süreç boyunca çeşitli dillere hakimiyeti ve dil çeşitliliği bilgisini zenginleştirmiştir.

Uzmanlık Alanları Nelerdir? Kariyerinde Neler Yaptı?

Lütfü Özşahin'in akademik başarıları dil yeterliliğinin ötesine geçiyor. Ulusal basında ve çeşitli dergilerde yayımlanan 300'ü aşkın makalesiyle Türk fikir dünyasına katkılarda bulunmuştur. Özellikle İbranice konusundaki uzmanlığı, bu dili önde gelen uzmanlardan öğrenmesi nedeniyle bu alanda uzmanlaşmasına katkıda bulunmuştur. Lütfü Özşahin'in bilimsel çalışmalarının yanı sıra çeşitli çalışmaları da uzmanlığını yansıtmaktadır. "Akılcı Felsefeye Giriş", "Kaosun Jeopolitiği ve Dinlerarası Diyalog", "Erken Hıristiyanlıkta Tektanrıcılık ve Teslis Mücadelesi", "Siyasi Derinlik", "Siyasi Akıl Yürütmek İçin Bir Dakika" ve "Davos Olayının Analizi" kitapları yayımlandı Rağbet'in yazdığı sadece birkaç örnektir.