Madame Web Kimdir? Örümcek Adamın Hikayesindeki Gizemli Kadın!

Madame Web kimdir diye soranlar için Madame Web, Marvel Comics'in çizgi romanlarında yer alan bir karakterdir. Gerçek adı Cassandra Webb, telepat ve özel yeteneklere sahip bir kahin olarak biliniyor. Güçleri ve yetenekleri onu evrende benzersiz kılıyor. Peki Madame Web kimdir, nasıl ortaya çıktı ve hangi filmlerde rol alacak? İşte Madame Web hakkında bilinenler...

Madame Web Kimdir?

Madame Web, 1980 yılında Denny O'Neil ve John Romita Jr. tarafından yaratıldı ve The Amazing Spider-Man #210 sayısında ilk kez ortaya çıktı. Cassandra Webb kör ve felçli olarak doğdu; kas zayıflığı ve solunum sorunlarına neden olan nadir Myasthenia Gravis hastalığından muzdaripti. Bu fiziksel engelleri nedeniyle hayatını örümcek ağına benzeyen bir yaşam destek sistemi içerisinde sürdürmek zorunda kaldı. Cassandra, fiziksel zorluklarına rağmen telepati, telekinezi, önsezi ve astral projeksiyon gibi olağanüstü zihinsel güçlere sahipti. Ayrıca Örümcek Adam evrenindeki tüm örümcek temalı karakterlerle bir bağlantısı olduğunu iddia etti.

Madame Web başlangıçta Örümcek Adam'ın kaçırılan bir kurbanının yerini tespit etmeye yardım ediyor gibi görünüyordu. Daha sonra Örümcek Adam'ın hayatında önemli bir rol oynadı, onu gelecekteki tehlikeler konusunda uyardı, tavsiyelerde bulundu ve onu diğer örümcek karakterleriyle tanıştırdı. Örümcek Adam'ın en büyük düşmanlarından biri olan Kraven'in kızı ve torunu tarafından saldırıya uğrayan Madame Web, ölmeden önce psişik güçlerini ve körlüğünü bir sonraki Madame Web olan Julia Carpenter'a aktardı.

Filmlerde Madame Web Var mı?

Madame Web sadece çizgi romanlarda değil, animasyon dizilerinde ve video oyunlarında da karşımıza çıktı. 1990'ların Örümcek Adam animasyon dizisinde Örümcek Adam'a farklı boyutlardaki maceralarda rehberlik etti. 2000'li yılların Muhteşem Örümcek Adam animasyon dizisinde Örümcek Adam'ın rüyalarında göründü. 2010'ların Ultimate Spider-Man animasyon serisinde Spider-Man ile kahramanın gelecekteki versiyonu olan Spider-Man 2099 arasındaki iletişimi kolaylaştırdı. Ayrıca Spider-Man: Shattered Dimensions ve Spider-Man: Edge of Time gibi video oyunlarında da seslendirildi.

Madame Web henüz canlı aksiyon filmlerinde yer almadı. Ancak Sony'nin Örümcek Adam evrenindeki yan hikayeleri filmlere uyarlamak için çalıştığı biliniyor. Bu projelerden biri de Sony'nin kadın başrollü ilk modern çizgi roman uyarlaması olacak Madame Web filmi. Film için herhangi bir yönetmen veya senarist açıklanmasa da Deadline'ın haberine göre Madame Web'i canlandırması için Euphoria dizisinden tanınan Sydney Sweeney seçildi. Sweeney rol hakkındaki heyecanını şöyle dile getirdi: