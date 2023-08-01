Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Yeni Rektörü: Prof. Dr. Rana Kibar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rana Kibar atandı. Prof. Dr. Kibar, uzun bir aradan sonra rektörlük koltuğuna oturan ikinci kadın rektör olarak tarihi bir adım attı. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ikinci kadın rektörü olarak görevine başlayacak. Rektörlük makamını Prof. Dr. Ahmet Ataç'tan devralacak olan Kibar, üniversitenin yönetimine yeni bir vizyon getirmeye hazırlanıyor.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ'NİN YENİ REKTÖRÜ PROF. DR. RANA KİBAR

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 1 Ağustos 2023 tarihi itibariyle yeni rektörünü seçti. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Rana Kibar, üniversitenin yeni rektörü olarak görevine başladı. Önemli akademik çalışmaları ve uluslararası yayınlarıyla tanınan Kibar, üniversite yönetimindeki yeni görevine adım attı.