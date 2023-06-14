Güzide Mertcan, MasterChef All Star tanıtımları ardından gündem olan isimlerden biri oldu. Güzide Mertcan, MasterChef 2019 sezonunu üçüncülükle tamamlamıştı. Peki, MasterChef All Star yarışmacısı Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

MasterChef yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran Güzide Mertcan,1988 yılında dünyaya geldi. Eğitimini Manisa ve İzmir’de tamamlayan Güzide Mertcan, bir süre estetisyenlik yaptıktan sonra ablasıyla birlikte ticarete atıldı. İş adamı Mustafa Mertcan ile evli olan Güzide Mertcan, aynı zamanda 3 çocuk annesidir.

MasterChef Türkiye 2019 yarışması ile tanınan Güzide Mertcan, 7 milyon TL değerindeki eviyle günlerce konuşulmuştu.

MUSTAFA MERTCAN KİMDİR?

Mustafa Mertcan, 1981 yılında Kastamonu’da dünyaya geldi. Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi.

Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi.

Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA’dan “Brass Ring Award” ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/n-life/dizi-haber/masterchefall-star-yarismacisi-guzide-mertcan-kimdir-kac-yasinda-esi-kim,P1rxjW6PI06o5Sos3bOPJw