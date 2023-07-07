Masterchef All Star'da korkutan kaza! Kanlar içinde kalan Masterchef All Star Fatma Nur Uçar kimdir?

En popüler yarışmacıların yeniden yarıştığı Masterchef All Star'da önceki bölümde Fatma Nur'un başına korkunç bir kaza geldi. Elini derin kesen Fatma Nur Uçar, kanamayı durdurmayınca panikledi. Ancak yarışmanın kuralları gereği süre durdurulmadı. Fatma Nur yetişmek için paniğini artırınca gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşlarının sadece tepki verdiği Fatma Nur Uçar'ın yardımına ünlü şef Danilo ve programın sağlık ekipleri yetişti.

Derin bir yaralanma yaşayan Fatma Nur'un o anları ekran karşısındaki seyirciyi de korkuttu. Bu anlara rağmen yarışmanın durdurulmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Özellikle yarışma için arkadaşlarına müdahale etmeyen diğer yarışmacılar ve Acun Ilıcalı sert eleştirildi.

FATMA NUR UÇAR MASTERCHEF ALL STAR'DAN DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Diğer bölüm tanıtımında Fatma Nur Uçar yer almayınca hayranları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bunun üzerine programda şeflik yapan Mehmet Şef olaya açıklık getirdi. Konuyu şu sözlerle açıklayarak Fatma Nur'un neden katılmadığını belirtti:

"Biliyorsunuz Fatma Nur bize geldiği gün bahsetmişti babaannesinin çok rahatsız olduğunu. 'Belki de MasterChef All Star'ın ana kadrosuna seçilsem bile bunu babaannem görmeyebilir' demişti. Hayat böyle bir şey, insan hiç beklemediği anda beklemediği haberler alıyor."

MASTERCHEF ALL STAR FATMA NUR UÇAR KİMDİR?

2000 doğumlu olan Fatma Nur Uçar 10 yaşından beri yemek yapmakla ilgileniyor. Çocukluk hayali olan şeflik için okul okudu.

Her yerde çalışan Fatma Nur Uçar asıl çıkışını Masterchef Türkiye yarışmasında yakaladı.

23 yaşına kadar doğuştan olan kalça çıkıklığı nedeniyle yaşadığı zorluğa göğüs gererek hayatla savaşan Fatma Nur Uçar hiç pes etmedi.

Fethiye'de bir restoranda sushi şefliği yapan Fatma Nur, en çok Asya yemeklerini yapmayı sevdiğini dile getirdi.