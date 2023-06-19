MasterChef All Star'ın bu haftaki konuk jürisi Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor'un restoranı nerede?

MasterChef All Star'da format değişikliğine giden Acun Ilıcalı, her hafta Somer Sivrioğlu'nun yerine ünlü, bir şefi konuk alıyor. Bu hafta ise ünlü şeflerden biri Ömür Akkor oldu. Ömür Akkor, dünya çapınca ses getiren bir şeftir. Özellikle geçtiğimiz yıllarda Türk-İslam dünyasına ait unutulan yemek tariflerini araştırdı. Bu tarifleri kitapta toplayan Ömür Akkor dünya genelinde ses getirdi.

TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜNE DAİR YEMEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI!

Medeni bir yaşamın sinyali olan mutfak kültüründeki yemek zenginliklerini tanıtan Ömür Akkor adeta bir fenomen haline geldi. Ömür Akkor, Mehmet Yalçınkaya gibi deprem bölgesinde çadır kuran ve depremin ilk gününden beri sahada yemek pişiren şeflerden biri oldu. Son olarak Ömür Akkor MasterChef All Star'ın bu haftaki konuğu oldu. İşte Ömür Akkor'un bilinmeyen hayatı...

ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

48 yaşındaki Ömür Akkor, aslen Kilis'lidir. Uludağ Üniversitesi'nde iktisat okurken Bursa'da köy köy gezerek yemekleri kayda aldı. Bilinmeyen birçok yemeği bu yolla ortaya çıkardı.

En eski kazı çalışma alanı ola Alaca Höyük'te görev aldı. Burada da Türk tarihinin yemeklerine dair izler aradı.

4000 yıllık yemekleri hayata geçirerek dikkat çekti ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde Gastronomi Ödülü aldı.