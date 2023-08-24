MasterChef yarışmacısı Alican Sabunsoy hayranlarını korkuttu! Kalıtılsal hastalığından bahsetti
MasterChef All Star'ın gözde yarışmacılarından biri olan Alican Sabunsoy, son zamanlarda hayranlarını derinden etkileyen bir açıklama yaptı.Alican'ın cesurca paylaştığı gerçek, izleyicileri duygulandırdı. İşte, Alican Sabunsoy'un hayranlarını korkutan o açıklama hastalığı hakkında merak edilenler...
MasterChef All Star yarışması, gastronomi tutkunlarını ekran başına kilitleyen ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bir yarışma olarak dikkat çekiyor. Yarışmanın favori isimlerinden biri olan Alican Sabunsoy, sadece mutfak yetenekleriyle değil, aynı zamanda yaşam mücadelesiyle de büyük bir ilgi odağı haline geldi. Doğduğundan beri mücadele ettiği kalıtsal bir hastalığı olan herediter anjioödem konusunda açıklamalarda bulunan Alican Sabunsoy, hem hastalıkla mücadelesini anlattı hem de farkındalık oluşturma amacıyla önemli bir adım attı. Peki, Alican Sabunsoy kimdir ve herediter anjioödem nedir? Gelin, bu konuya daha yakından bakalım.
ALİCAN SABUNSOY: LEZZET YOLCULUĞUNDA BİR KAHRAMAN
Alican Sabunsoy, MasterChef All Star yarışmasının sevilen yarışmacılarından biridir. Hem samimi tavırlarıyla hem de mutfakta ortaya koyduğu özgün tariflerle izleyicilerin kalbini kazanmıştır. Ancak onun zaferleri sadece mutfakla sınırlı değil. Doğuştan gelen ve hayatının her anında yanında olan bir mücadelesi var: herediter anjioödem. Alican Sabunsoy, bu hastalıkla mücadelesini cesurca açıklamasıyla sadece bir yemek yarışmasının değil, gerçek bir yaşam savaşının içinde olduğunu gözler önüne seriyor.
GENETİK BİR MİRAS: HEREDİTER ANJİOÖDEM
Herediter anjioödem, genetik bir hastalık olarak doğuştan gelen ve ataklar halinde kendini gösteren nadir bir rahatsızlıktır. Bu hastalık otozomal dominant geçiş gösterir ve vücudun farklı bölgelerindeki deri veya iç organlarda ataklara yol açabilir. Ürtiker (kurdeşen) ile karıştırılmamalıdır, çünkü herediter anjioödemde ürtiker eşlik etmez. Hastalar, ani ve zamansız ataklar geçirebilirler. Bu ataklar özellikle akut batını andıran şiddetli karın ağrılarına veya ölümcül olabilen larinks ödemi gibi durumlara yol açabilir.
BELİRTİLERİ VE ETKİLERİ
Herediter anjioödem, deri veya mukozalarda akut şişmelerle kendini gösterir. Özellikle kollar, yüz, boğaz ve genital bölgeler etkilenebilir. Farklı bölgelerde görülen bu şişmeler kaşıntılı değildir. Hasta, şişliklerin olduğu bölgede gerilme hissi yaşar ve şiddetli ataklarda bu his ağrıya dönüşebilir. En tehlikeli durumlar arasında üst solunum yolları ve larinks ödemi gelir, çünkü bu durumlar solunumu tehlikeye sokabilir.