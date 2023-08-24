MasterChef yarışmacısı Alican Sabunsoy hayranlarını korkuttu! Kalıtılsal hastalığından bahsetti

MasterChef All Star yarışması, gastronomi tutkunlarını ekran başına kilitleyen ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bir yarışma olarak dikkat çekiyor. Yarışmanın favori isimlerinden biri olan Alican Sabunsoy, sadece mutfak yetenekleriyle değil, aynı zamanda yaşam mücadelesiyle de büyük bir ilgi odağı haline geldi. Doğduğundan beri mücadele ettiği kalıtsal bir hastalığı olan herediter anjioödem konusunda açıklamalarda bulunan Alican Sabunsoy, hem hastalıkla mücadelesini anlattı hem de farkındalık oluşturma amacıyla önemli bir adım attı. Peki, Alican Sabunsoy kimdir ve herediter anjioödem nedir? Gelin, bu konuya daha yakından bakalım.