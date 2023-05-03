Mehmet Emin Alpsoy kimdir? Mehmet Emin Alpsoy serbest mi bırakıldı? Suçu neydi?

Mehmet Emin Alpsoy, 1990-1996 arasında Hizbullah örgütü üyesi olduğunu mahkemede kabul etse de eylemlere katılmadığını söyledi. Hacettepe Üniversitesi’nde doktor olan oğlu Aburrahman Alpsoy’u da ‘prestij için’ örgüte üye yaptığını anlattı. Aburrahman Alpsoy ise verdiği ifadede “Böylesine ilkel ve vahşi bir örgüt üyesi olarak yargılanmaktan dolayı utanıyorum” demişti.