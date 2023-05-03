Mehmet Emin Alpsoy kimdir? Mehmet Emin Alpsoy serbest mi bırakıldı? Suçu neydi?
Mehmet Emin Alpsoy’un hapis cezası, 'kocama hali' nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararıyla kaldırıldı. Peki Mehmet Emin Alpsoy kimdir? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün kalan cezalarının "sakatlık hali" ve "kocama hali" nedeniyle kaldırılmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
"Kocama hali" nedeniyle cezası kaldırılan isimlerden biri de Mehmet Emin Alpsoy oldu. AK Parti’nin ittifak yaptığı HÜDA PAR, uzun süredir Mehmet Emin Alpsoy’un serbest kalması için çağrı yapıyordu. Peki Mehmet Emin Alpsoy kimdir?
MEHMET EMİN ALPSOY KİMDİR?
Mehmet Emin Alpsoy, Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu olarak biliniyor. Alpsoy, 2000 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde faili meçhul cinayetler nedeniyle idam cezasıyla yargılanan Hizbullahçılar arasında yer almaktaydı. Ankara'da yaşayan Mehmet Emin Alpsoy, örgütün askeri kanat sorumlusu olduğu iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası almıştı.
Alpsoy’un oğluyla birlikte Ankara Etimesgut’ta üç kişiyi kaçırıp işkenceyle sorguladıktan sonra öldürülmesi nedeniyle ceza aldığı belirtiliyordu. 2000 yılından bu yana tutuklu olan Alpsoy, Ankara Sincan 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde kalıyordu.
Mehmet Emin Alpsoy, 1990-1996 arasında Hizbullah örgütü üyesi olduğunu mahkemede kabul etse de eylemlere katılmadığını söyledi. Hacettepe Üniversitesi’nde doktor olan oğlu Aburrahman Alpsoy’u da ‘prestij için’ örgüte üye yaptığını anlattı. Aburrahman Alpsoy ise verdiği ifadede “Böylesine ilkel ve vahşi bir örgüt üyesi olarak yargılanmaktan dolayı utanıyorum” demişti.