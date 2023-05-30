Mehmet Şimşek kimdir? İşte hakkındaki gerçekler

Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967 tarihinde Batman'ın Gercüş ilçesinin küçük bir köyü olan Arıca'da(Kefre) sekiz çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Mehdiye'dir.

İlkokulun ilk iki yılını köyünde okudu. İlkokul eğitiminin geri kalanını ağabeyinin öğretmenlik yaptığı Batman'da bitirdi.

Ardından üniversite eğitimini alabilmek için Ankara'ya gitti ve 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat bölümünden mezun oldu.

Aynı fakültede yaklaşık bir yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. Etibank bursu ile yüksek lisans eğitimi için Birleşik Krallığa bağlı olan İngiltere'ye gitti. Yüksek lisansını Exeter Üniversitesi'nde tamamladı.

MEHMET ŞİMŞEK NE İŞ YAPIYOR?

Şimşek, 1993 yılında mecburi hizmet için geldiği Türkiye’de verilen görevde çalışırken Hürriyet gazetesindeki iş ilanlarına bakarken Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin ekonomist aradığına ilişkin ilanı görünce açılan sınava girdi ve işe alındı.

ABD’nin büyükelçiliğinde Türkiye ekonomisi üzerine birtakım analizler yapılan bir bölümde ‘’Kıdemli ekonomist’’ sıfatıyla 4 yıl çalıştı. Burada 4 yıla yakın süren dönemin ardından 1997 yılında ABD’de oturma izni aldı ve New York’ a taşındı.

UBS Bank’ın Hisse Senedi Analiz Birimi’nde işe başladı ancak kısa bir süre sonra 1998’in başında İstanbul’a dönmüştür ve burada Deutsche - Bender Menkul Değerler’inde çalışmaya başlamıştır ve yaklaşık 2 yıl kadar bu işte kalmıştır. İki ayrı yabancı yatırım ve danışmanlık şirketlerinden - Merril Lynch ve CSFB- teklif aldı. Merril Lynch’i tercih ederek Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Bölgesi sorumluluğunu üstlendi ve bu ülkelerin makro analizlerini yapan birimde çalışmaya başladı. Çok geçmeden 2005 yılı sonunda Merril Lynch Gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığına getirildi. Merkez Bankası Başkanlığı’na aday gösterildi fakat ataması Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadı.

Emerging Markets dergisi tarafından 2013 yılında “Yükselen Avrupa’da Yılın Maliye Bakanı” seçildi. Aynı yıl Foreign Policy dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi. Şimşek, kariyeri boyunca uluslararası finans kuruluşlarının her zaman gözdesi oldu.

MEHMET ŞİMŞEK'İN SİYASİ KARİYERİ

Mehmet Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım başbakanlığında kurulan hükûmetlerde görev aldı. 2007, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak meclise girdi.

Şimşek, o dönem başbakanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu 60. Türkiye Hükûmeti'nde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı. Ayrıca Erdoğan'ın kurduğu 61. Türkiye Hükûmet ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu 62. Türkiye Hükûmeti, 63. Türkiye Hükûmeti ve 64. Türkiye Hükûmeti'nde de yer aldı.

Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar başbakan yardımcısı olarak görevlendirildi. Kurulan yeni hükûmette Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun başkanlığı Şimşek'ten alınarak Binali Yıldırım'a verildi.

Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevinin yanı sıra 2007 yılından itibaren Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Savunma Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü.

1 Mayıs 2009 tarihine kadar bu görevi yürüten Şimşek, bu tarihte ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Haziran 2011 seçimlerinde de AK Parti Batman milletvekili seçilerek Meclis'teki yerini koruyan Şimşek, yeniden Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

Ayrıca, 2007-2009 yılları arasında Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Türkiye Guvernörlüğü ve 2008-2011 yılları arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti yanı sıra, Birleşik Devletler ve İngiltere vatandaşlığı almıştır.

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi AK Parti kurmaylarıyla ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Mehmet Şimşek'in yeniden ekonominin başına geçeceği tartışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayı başında yaptığı açıklamada, Mehmet Şimşek ile yol yürüyeceklerinin sinyalini vermişti.

KAYNAKLAR:

1- https://www.aydinlik.com.tr/haber/mehmet-simsek-kimdir-85711

2- https://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_%C5%9Eim%C5%9Fek