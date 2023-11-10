Mehtap Yılmaz Kimdir? Aslen Nereli?

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Mehtap Yılmaz kimdir? Aslen nerelidir ve hayat hikayesi nedir? Sizler için yazdık!

Mehtap Yılmaz Kimdir? Aslen Nerelidir?

Mehtap Yılmaz kimdir sorusu Mehtap Yılmaz'ın sevenleri tarafından merak ediliyor. Mehtap Yılmaz, 19 Mart 1978 tarihinde Rize'de doğmuş olup, çocukluğu Artvin'de geçmiştir. Anne ve baba arasındaki uyumsuzluk nedeniyle, ailesinin iki kardeşi annelerine, diğer iki kardeşi ise babalarına verilmiştir. Mehtap Yılmaz'ın babası, bir süre sonra yeniden evlenme kararı aldığında, bu iki kardeş de annelerinin yanına dönmüştür.

Mehtap'ın müzikle tanışması, babasının bağlama çalıp şarkı söylemesine dayanmaktadır. Mehtap Yılmaz'ın hayatı, bir arkadaşıyla birlikte gittiği bir restoranda şarkı söylemesiyle değişmiştir. Bu performansı büyük beğeni toplayınca, restoran sahibi tarafından iş teklifi alarak müziğe olan ilgisini daha da pekiştirmiştir. Bu dönemde liseyi dışarıdan bitirmeye çalışırken aynı zamanda sekreterlik işiyle uğraşan Mehtap, müzik kariyerine adım atmıştır.

Mehtap Yılmaz'ın Yaşam Mücadelesi Verdiği Dönem

Mehtap Yılmaz, acı dolu hikayesini paylaşırken şunları dile getirdi: "Ebeveynlerim ayrıldığında 11, 12 yaşlarındaydım, ancak onlar zaten ilişkilerinde bir ahenk bulamamışlardı. Sevgi dolu bir çocukluk geçirmedim. Boşandıktan sonra iki kardeş babaya, iki kardeş ise anneye verildik. Ben annemle birlikte kaldım ve zorlu bir yaşam mücadelesine girdik."