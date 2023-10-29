Yaralama olayıyla gündeme gelen Melek Azad kimdir? Melek Azad Neden tutuklandı! Olayın detayları ne? Sizler için yazdık!

MELEK AZAD KİMDİR? MELEK AZAD KİMİ YARALADI!

Sosyal medya fenomeni olan asıl adı Melek Azad olmayan Fatma Demir son günlerde yaralama olayıyla gündeme geldi. 16 Nisan 2000 tarihinde Şanlıurfa’da dünyaya gelen Fatma Demir, sosyal medyada ve özellikle Tiktok'ta paylaştığı videolarla tanındı.

Gerçek adını kullanmayan Demir, lakabı olarak Melek Azad ismini seçti. Melek Azad Tiktok'ta çektiği videoların yanı sıra aynı zamanda müzikle de uğraşmaktadır. 2022 senesinde "Hade işine" adlı bir single yayınladı. Bu şekilde fenomenlik yolunda önemli bir adım atmış oldu. Ancak son günlerde adı yaralanma olayına karışan Melek Azad kimi yaraladı? Hakkında kesinleşmiş tutuklama emri çıkarılmış olan Melek Azad'ın tutuklanma sebebi ne? Sizler için aşağıda yazdık!

MELEK AZAD TUTUKLANMA SEBEBİ

Kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve "Melek Azad" takma adıyla tanınan Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sosyal medyada 7 milyon 300 bin takipçisi bulunan Demir, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi ve ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.