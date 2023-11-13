Melis Korkud Kimdir? Neden Hayatını Kaybetti?

Melis Korkud kimdir sizler için detaylı bir araştırma yaptık. Türkiye'de açtığı restoranlarıyla Michelin yıldızlı restoranlar sıralamasında ilk kez yer almayı başaran ünlü sosyetik Melis Korkud vefat etti. Melis Korkud neden öldü? Melis Korkud kimdir? Melis Korkud'a ne oldu? sizler için cevaplayacağız.

Melis Korkud Kimdir?

Ağustos ayında pankreas kanseri teşhisi konulan sosyetik Melis Korkud vefat etti. Restoranlarıyla Michelin Rehberinin İstanbul'daki ilk seçkisinde yer alma başarısını elde etmişti. İstanbul Bebek'te Amanda Bravo'nun kurucusu ve sosyetenin sevilen isimleri arasında yer alan Melis Korkud, tüm hayranlarını yasta bıraktı.

Melis Korkud Öldüğünde Kaç Yaşındaydı?

Korkud vefat ettiğinde 44 yaşındaydı. Melis Korkud bir iş insanıdır. Restoranlarıyla tanınan Melis Korkud, aynı zamanda Amanda Bravo'nun kurucularından biridir. Bu yaşına kadar kariyerinde hızla ilerleyen Korkud'un vefat haberi sevenlerini hüzne boğdu.