Merkez Bankası yeni kaptanı Hafize Gaye Erkan kimdir? Aslen nerelidir?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçen gün görüştüğü Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olacağı iddia edildi. Amerika'da üst düzey finans profesörü olarak çalışan ve Türkiye'yi gururlandıran Hafize Gaye Erkan'ın Ankara ayında Mehmet Şimşek ile bir araya gelmesi ardından çıkan haberler sonrası dünyanın en genç finans profesörü merak edildi. En güçlü aday olarak öne çıkan Hale Gaye Erkan'ın aslen nereli olduğu ve eğitim hayatı merak edildi. İşte detaylar...

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR? ASLEN NERELİDİR?

1982 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında birincilikle mezun olması akabinde soluğu Amerika'da aldı. Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora derecesini tamamladı.

Ekonomi ve finans üzerine eğitimler alan Hafize Erkan Gaye, First Republic Bank bünyesinde görev alan ilk Türk kızı olarak gururlandırdı. Bankacılıktan yatırımcılığa kadar birçok alanda kendini geliştiren Hafize Gaye Erkan, Co-Chief Executive Officer, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Depozito Sorumlusu ve Co-Chief Risk Officer gibi görevlerinde de bulundu.

10 yılını Goldman Sachs'ta geçiren Erkan, Yönetici Direktör ve Finansal Kuruluşlar Grubu Analitik ve Stratejiler Bölümü Başkanı görevlerine kadar yükseldi. Amerika'da en genç finans profesörü olarak anıldı. İlk kez 2019 yılında, Crain's'in Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar listesine ve American Banker'ın İzlenmesi Gereken Kadınlar listesine adını yazdırmayı başardı.