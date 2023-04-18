Muhammed Yakut kimdir? 'Deliler Delisi' Muhammed Yakut kim?

Diyarbakırlı Muhammed Yakut'un ismi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olurken kim olduğu ve hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı.

Peki Muhammed Yakut kimdir? Kaç yaşında? Nereli? 'Deliler Delisi' lakaplı Muhammed Yakut kim?