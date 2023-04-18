Muhammed Yakut kimdir? 'Deliler Delisi' Muhammed Yakut kim?
YouTube'da yayınladığı videolarla popüler olan Muhammed Yakut, sosyal medyada araştırılıyor. Peki Muhammed Yakut kimdir? Kaç yaşında? Nereli? 'Deliler Delisi' lakaplı Muhammed Yakut kim?
YouTube'da yayınladığı videoların popüler olmasının ardından Muhammed Yakut son zamanlarda en fazla araştırılan isimlerin başında geliyor.
Diyarbakırlı Muhammed Yakut'un ismi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olurken kim olduğu ve hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı.
Peki Muhammed Yakut kimdir? Kaç yaşında? Nereli? 'Deliler Delisi' lakaplı Muhammed Yakut kim?
MUHAMMED YAKUT KİMDİR? 'DELİLER DELİSİ' MUHAMMED YAKUT KİM?
YouTube ve Twitter gibi sosyal medya ortamlarında Deliler Delisi lakabıyla yayın yapan Muhammed Yakut, devlet içerisinde yaşandığını iddia ettiği ilişkiler ağıyla gündem oldu.
Hakkında yakalama kararı bulunan organize suç örgüt elebaşısı Sedat Peker'in yeni bir versiyonu olarak tanınan Muhammed Yakut'un yurt dışında olduğu tahmin ediliyor.