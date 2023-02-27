Muhlis Asan kimdir? Muhlis Asan neden hayatını kaybetti?

Ünlü oyuncu Muhlis Asan, Orhan Aydın ile Levent Üzümcü'nün "Unutma Bizi" adlı tiyatro oyununun galasında kalp krizi geçirdi. 17 Ocak günü kalp krizi geçiren Muhlis Asan, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.

MUHLİS ASAN O GECE NELER YAŞADI?

Galada kalp krizi geçirdiğinin farkına varmayan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı. Oyunu izleyemeden evine döndükten sonra rahatsızlığının artması üzerine ablası tarafından hastaneye kaldırıldı. Muhlis Asan’ın 7 dakika boyunca duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu. Muhlis Asan, her gün öğlen saatlerinde uyandırılarak sağlık durumu kontrolden geçirildi. Asan, doktorlarının 40 günlük çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhlis Asan'ın vefatı sosyal medyada da gündem oldu. Muhlis Asan'ın yaşamı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki Muhlis Asan kimdir? Muhlis Asan nereli? İşte Muhlis Asan ile ilgili bilgiler...

MUHLİS ASAN KİMDİR? NERELİ?

Muhlis Asan, 1958'de Iğdır'da doğdu. 1976'da Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda ilk profesyonel oyunculuğa başladı. Toprak, Halkın Gücü, Hamdi Ne Umdu Ne Buldu, Deprem ve Zulüm oyunlarında oynadı.

1982-1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda Alman Gelin ve Yıl 1921 oyunlarında rol aldı.

Zafer Diper'e ait Bizim Tiyatro'da Woyzeck Oyunu, Müjdat Gezen'le Gırgıriye Müzikali, Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, Ne Yazık ki Namuslu ve Sarı Çizmeli Oyunları'nda rol aldı.

Muhlis Asan'ın rol aldığı TV dizileri;

1987 – Elif Ana – Ayşe Kız

1987 – Mesela Muzaffer

1992 – Mahallenin Muhtarları

1993 – Evlere Şenlik

1993 – Saygılar Bizden (Ağa’nın Adamı)

1994 – Hangimiz Eşek

1998 – Dış Kapının Mandalları

1998 – Utanmaz Adam

1999 – Bücür Cadı (Akif)

1999 – Hicran

1999 – Kurtlar Sofrası

1999 – Küçük Besleme

1999 – Çarli (Soyguncu)

2000 – Hırsızın Oğlu (Köfteci Cemil)

2000 – Yedi Numara (Vefa Mundar)

2000 – Üvey Baba (Musa)

2001 – Yılan Hikayesi (Bakkal)

2002 – Derya & Deniz (Beşik Kertmesi)

2002 – En Son Babalar Duyar (Nuri)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

2004 – Hayatın İçinden (Kapıcı)

2008 – Arka Sokaklar

2008 – Akasya Durağı

2013 – Aşk Emek İster (Necip Usta)

Muhlis Asan'ın rol aldığı sinema filmleri;

1984 – Kaşık Düşmanı (Köylü)

1986 – Asiye Nasıl Kurtulur (Lokantacı)

1986 – Cilalı İbo Maceralar Peşinde

1986 – Kıratlı Süleyman

1986 – Üç Halka Yirmibeş (Ziya)

1987 – Hasret (Ufaklık)

1987 – Çark (İşçi)

1990 – Benim Sinemalarım

1990 – Camdan Kalp (Otel Katibi)

1991 – Umut Hep Vardı (Bektaş)

1992 – Kurşun Adres Sormaz (Kan Davalı)

1993 – Hayat Kavgası (Satıcı Niyazi)

1993 – Rumuz Sev Beni

1993 – Uzun Gece / Eshab-ı Kehf (Debernuş)

1993 – İbrahim Gülşeni Hz. (Yahya)

1994 – Garip Bir Kolleksiyoncu (Hulusi’nin Akrabası)

1995 – Böcek (Garson)

1995 – Sen Başkasın (Köylü)

1997 – Ah Nalan Ah (Pavyon Müşterisi)

1997 – Kolsuz Bebek (Murteza)

1997 – Çökertme

2000 – Abuzer Kadayıf

2000 – Bedel

2000 – Muhallebicinin Oğlu (Sedat)

2001 – Fotoğraf (Postacı)

2002 – Sır Çocukları (Kan Davalı)

2003 – Ah İpliler Vah İpsizler (Bekçi)

2006 – Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale'de Ödendi (Görevli)

2008 – Fırtına

2008 – Öldür Onu (Şerif)

2014 – Madımak: Carina’nın Günlüğü (Aziz Nesin)

2014 – İçimdeki İnsan (Çaycı Ahmet)

2015 – Demir Atlı Gringo

2015 – Mavi Gece

2015 – Türk Lokumu

2016 – Oldu mu Şimdi? (Himmet)

2017 – Aşka Geldik (Musti)

2017 – Çılgın Kolej