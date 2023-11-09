Muhsin Şentürk kimdir son dönemlerde vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. Yargıtay 3. Ceza Daire Başkanı olarak görev yapan Muhsin Şentürk'ün hayatına dair tüm detayları sizler için araştırdık. Muhsin Şentürk kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında gelin detaylı bir şekilde inceleyelim!

Muhsin Şentürk Kimdir? Aslen Nereli?

Muhsin Şentürk kimdir merak edenler için biyografisini araştırdık. Muhsin Şentürk 1968 yılında Ankara'da doğdu. Şentürk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kariyerine Ankara'da yargıç adayı olarak başladı. Daha sonra Kars Susuz, Sivas Koyulhisar'da cumhuriyet savcılığı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde sorgu hakimliği ve Yargıtay'da cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulundu. 2012 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır. Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.