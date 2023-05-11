Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kaç yaşında? Nereli? AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum kim?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin İstanbul 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kaç yaşında, nereli?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Murat Kurum'un kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı.
Peki AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
MURAT KURUM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Murat Kurum, 7 Mayıs 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, siyasetçi, mühendis ve teknokrattır.
Ankara doğumlu Murat Kurum, aslen Konyalıdır. Kurum'un annesi ve babası Konyalıdır.
Ankara Mimar Kemal Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Murat Kurum, 1999 yılında Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2017 yılında yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı.