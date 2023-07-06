Müslüm filminde oynamıştı! İmaj değiştiren Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci nasıl ünlü oldu?

Türkiye'nin yeni yıldızlarından biri olan Şahin Kendirci, imaj değişikliğine gitti. Adeta ekran karşısında büyüyen Şahin Kendirci'nin bu imaj değişimi görenleri şaşırttı. Müslüm filmindeki performansıyla gönüllerde taht kuran Kendirci'nin hayatı merak edildi. Özellikle Müslüm filmindeki saz çaldığı ve şarkı söylediği anlar beğeni toplamıştı. Ekranlara ilk çıktığı yıllardan yaşına ve aslen nereli oluşuna kadar sizler için derledik.

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

14 Şubat 2002 Şanlıurfa'da dünyaya gelen Şahin Kendirci'nin ailesinin maddi durumu kötüydü. Aslen Adanalı olan Kendirci 5 kardeşi var.

Aynı zamanda Kendirci'nin bir de ikiz kardeşi var. Kendirci'nin ailesi zor koşullarda çocuklarına bakıyorlardı. Kendirci tüm bu koşullara rağmen hayallerini bırakmadı. Şanlıurfa'dan İstanbul'a kadar geldi.

ŞAHİN KENDİRCİ NASIL ÜNLÜ OLDU?

Şahin Kendirci, İstanbul'a gelip Acun Ilıcalı'nın yapımcı ve sunuculuğunu yaptığı Yetenek Sizsiniz programına katıldı.

Sesiyle herkesi mest eden Şahin, özellikle Hülya Avşar ile olan diyalogu beğeni topladı. Küçük yaşında rağmen para kazanmak için ailesine destek olan Kendirci yeteneğiyle tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurdu.

Ardından O Ses Türkiye Çocuklara da katıldı. Güçlü sesiyle artık tanınmış bir kişiydi. Kendirci sesinin yanı sıra oyunculuğuyla ağızları açık bıraktırdı. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde tamirci çırağı rolünde yer aldı.

2018 yılında gösterime giren Müslüm filminde 2013 yılında hayatını kaybeden arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in gençliğini canlandırdı.

Kendirci daha birçok film yapımında yer aldı. Genç oyuncu ve şarkıcı olan Şahin Kendirci tüm kazancını ailesiyle paylaştı.