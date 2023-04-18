Nenad Bjelica kimdir? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim?
Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaştığını duyurdu. Peki Nenad Bjelica kimdir? Nenad Bjelica kaç yaşında ve nereli? Nenad Bjelica hangi takımları çalıştırdı? Hangi başarılara imza attı? İşte Nenad Bjelica ile ilgili bilgiler...
Trabzonspor, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Nenad Bjelica ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Nenad Bjelica'nın ismi sosyal medyada gündem olurken 'Nenad Bjelica kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımları çalıştırdı?' sorgulamaları yapılmaya başlandı.
Peki Nenad Bjelica kimdir? Nenad Bjelica kaç yaşında ve nereli? Nenad Bjelica hangi takımları çalıştırdı? Hangi başarılara imza attı? İşte Nenad Bjelica ile ilgili bilgiler...
NENAD BJELİCA KİMDİR?
Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971'de dünyaya geldi. Hırvat teknik direktör ve eski millî futbolcudur.