Nene Hatun kimdir? İşte Nene Hatun'un hikayesi!
Erzurumlu Nene Hatun, vefatının 68'inci yılında anılıyor. Nene Hatun, "93 Harbi" diye adlandırılan Osmanlı-Rus Savaşı'nda gösterdiği büyük kahramanlık sonrasında gönüllerde taht kurmuştu. İşte Nene Hatun'un hikayesi...
Osmanlı-Rus Savaşı'nda gösterdiği büyük kahramanlık ile akıllara kazınan Nene Hatun, vefatının 68'inci yılında anılıyor.
Peki Nene Hatun kimdir? Nene Hatun hangi dönemde yaşadı? Nene Hatun'un hikayesi ne? İşte Nene Hatun ile ilgili bilgiler...
NENE HATUN KİMDİR? NENE HATUN'UN HİKAYESİ!
Nene Hatun, 1857’de Erzurum'un Çeperli köyünde dünyaya geldi. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Zeliha olan Nene Hatun, 16 yaşındayken Erzurumlu Mehmed Efendi ile evlendi.
Nene Hatun, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda 22 yaşında bir anne olmasına rağmen bebeğini beşikte bırakıp yöre halkıyla cepheye koşmasıyla kahramanlaşmıştır.
Bu kahramanlıkla gönüllerde taht kuran Nene Hatun, 1934'te çıkan Soyadı Kanunu'nun ardından "Kırkgöz" soyadını almıştır. Nene Hatun'un Yusuf, Nazım, Abdurrahman ve Musa isimlerinde 4 erkek, Asime ve Nevriye isimlerinde 2 kız toplam 6 çocuğu olmuştur. Oğullarından ikisi I. Dünya Savaşı’nda şehit olmuşlardır.
Nene Hatun, hayatı boyunca Türk dünyasının zorlu 5 savaşına şahitlik etmiştir. 1955’te Türk Kadınlar Birliği tarafından Yılın Annesi seçilen Nene Hatun, Türkiye’de “Yılın Annesi” unvanı verilmiş ilk kadındır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilmiş olan “3. Ordunun Nenesi” unvanını taşır.
Nene Hatun, soğuk algınlığı ve zatürre nedeniyle 22 Mayıs 1955'te Erzurum Numune Hastanesinde hayata gözlerini yummuştur.
Nene Hatun'un kentteki Aziziye Tabyaları'nda bulunan kabri ve heykeli, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı