Nermin Gelbal Gökduman Kimdir? Aslen Nereli? Kaç Yaşında?

Nermin Gelbal Gökduman kimdir diye soranlar için Nermin Gelbal Gökduman 1974 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Çelik sektöründeki dört yıllık başarılı kariyerinin ardından Telekomünikasyon sektörüne geçerek profesyonel hayatında yeni bir sayfa açtı. İki kızıyla birlikte hem iş hayatında hem de aile hayatında mutluluk bulmaya çalışan Gökduman, hayatta sağlığın ne kadar önemli olduğunu fark ederek bu konuda nasıl bir katkı sunabileceğini düşünmeye yöneltti. Nermin Gelbal Gökduman 2023 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. Gelin kendisi hakkında daha detaylı bilgilere geçelim!

Nermin Gelbal Gökduman Kimdir? Kaç Yaşında? Ne İş Yapıyor?

Kendi bahçesindeki zeytin ağaçlarından zeytinyağı üretme fikri Nermin'in hayatına anlam katan bir dönüm noktası oldu. Zeytin ağaçlarının sağlık üzerindeki olumlu etkilerini keşfederek, bu alanda daha fazla bilgi edinme ve araştırma yapma arzusunu dile getirdi.

Hızla harekete geçen Nermin Gelbal Gökduman, çiftçi kayıt sistemine üye olarak zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretimi konusunda eğitim programlarına katıldı. 2012 yılında Altınoluk - Avcılar köyünde 52 dönümlük 800 ağaçlı arazisinde "OVILO" markasıyla zeytinyağı üretimine başladılar. Bugün toplam 500 dönüm arazi üzerinde 8.000 adet asırlık zeytin ağacı ile üretim yapmaktadır.

Ödül Üzerine Ödül Aldı!

Üretilmeye başlandığı tarihten itibaren zeytinyağları, 2013, 2014 ve 2016 yıllarında Türkiye'de düzenlenen Zeytin Dostu Ulusal Zeytinyağı Yarışmalarında "ALTIN ​​MADALYA" ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca, Belçika merkezli International Taste tarafından 2014 yılında yapılan değerlendirmelerde zeytinyağı & Quality Institute (iTQi) ve Monde Selection 2014 değerlendirmelerinde sırasıyla "ÜSTÜN TAT ÖDÜLÜ" ve "GÜMÜŞ MADALYA" ile onurlandırıldılar. Nermin Gelbal Gökduman'ın zeytinyağı üretimindeki başarısı hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük beğeni topladı.