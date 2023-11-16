Nihad Abunasser Kimdir? Aslen Nerelidir?

Nihad Abunasser kimdir vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. Nihad Abunasser Gazze'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyor ama ülkesine dönmek istiyor. Ancak İsrail'in Gazze'ye giriş-çıkış kısıtlamaları nedeniyle uzun süredir bunu yapamıyor. İşte Abunasser hakkında merak edilen her şey!

Nihad Abunasser Kimdir? Kaç Yaşında? Aslen Nereli?

Nihad Abunasser 8 çocuklu geniş bir aileden geliyor ve kardeşlerinden biri bir süre İsrail hapishanelerinde esir tutuldu. Nihad Abunasser, Amerika'nın İsrail yanlısı politikalarını eleştirirken, Filistin'de yaşanan baskı ve işgal gibi zorluklara dikkat çekiyor. Özellikle Filistinli gençlerin yaşadığı zorluklara, sürekli kısıtlamalara ve özgürlük eksikliğine vurgu yapıyor. Türkiye'deki öğrenciliğiyle ilgili olarak Türk gençliğinden ve ülkeden sevgiyle bahsediyor. Türkiye'deki eğitimi sırasında öğrencilerle iyi ilişkiler kurduğunu ve Türk insanının sıcaklığını hissettiğini ifade ediyor. Filistin'deki yaşam koşullarını, duvarın getirdiği sınırlamaları ve Amerikan politikalarının etkisini vurgulayarak Müslüman ülkeler arasında daha fazla birlik ve dayanışma çağrısında bulunuyor.

Nihad Abunasser Türkiye'de Ne Yapıyor?

Son olarak ailesinin, içinde bulundukları zorlu koşullara rağmen tarım işçiliği yaparak geçimini sağlama çabasından söz ediyor. Tutuklu kardeşiyle sınırlı iletişim kurmalarına rağmen bu durumu zorlukla ama metanetle atlattıklarını ileri sürüyor. Yüksek lisansını Çankaya Üniversitesi'nde, doktora eğitimini ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamlayan Nihad Abunasser, şu anda TÜBİTAK'ta program koordinatörü olarak çalışıyor.