Nihal Candan ve Bahar Candan babası kimdir son zamanlarda yoğun bir şekilde merak ediliyor. Dilan ve Engin Polat olayının ardından polis, kara para aklama suçuna karışan sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlattı. Bu çalışmalar kapsamında Candan kardeşler hakkında kara para aklama iddiasıyla yakalama kararı çıkarılarak, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar. Bu olayın ardından vatandaşlar Nihal Candan ve Bahar Candan babası kimdir merak etmeye başladılar. İşte tüm detaylarla sizlerle!

Nihal Candan ve Bahar Candan Babası Kimdir? Hakan Candan Ak Partili mi?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998'de İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini hukuk alanında tamamladı ve "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla üne kavuştu. Nihal Candan'ın kız kardeşi ve Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. Bahar'ın "Dondurma Gibisin" adlı şarkısı var. Bahar Candan babası Hakan Candan kimdir merak ediliyor.

Karaman’daki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde yardımcı doçent olarak çalışan akademisyen baba Hakan Candan, aynı zamanda siyasetle yakından ilgili biri. Hakan Candan'ın 2014 yerel seçimlerinde AKP'den Karaman belediye Başkanlığı için aday adayı olduğu ortaya çıktı. Ancak Candan, aday gösterilmedi.

Nihal Candan Kimdir?

Nihal Candan, 15 Haziran 1995'te Mersin'de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu ve TV8'de yayınlanan "Bu Tarz Benim" programıyla kız kardeşi gibi popüler oldu. Programa konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılma hakkı kazandı. 7 Şubat 2016'da Survivor'a katıldı ve gönüllüler ekibinde yer aldı.

Nihan Candan ve Bahar Candan Neden Tutuklandı?

Bahar Candan ve Nihal Candan, suç çetesine para aklamak ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklandı. Resmi kurum ve kuruluşlara ait araçları daha düşük fiyatlara satarak güven kazanan, araç ihtiyacı olan insanlardan para toplayan bir çetenin parçasıydılar. Daha sonra açık artırmadaki sorunları gerekçe göstererek ne mağdurların ödediği parayı iade ettiler ne de araçları teslim ettiler.