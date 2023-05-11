Numan Kurtulmuş kimdir? Numan Kurtulmuş kaç yaşında? Nereli? AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Numan Kurtulmuş kim?

NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Numan Kurtulmuş, 23 Mart 1959'da Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelmiştir. Numan Kurtulmuş, Babaanne tarafından Gürcü asıllıdır. Numan Kurtulmuş'un dedesi, Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerinde binbaşı olarak görev yapmış, Balkan Savaşı'nda ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde bulunmuş ve yaralanarak gazi unvanıyla emekli olmuştur. Dedesi latin harfleriyle yazılmış ilk Türkçe ilmihal kitabı olarak bilinen Amentü Şerhi'nin yazarıdır. Babası Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'tur. Hâlen, ailesi ile birlikte İstanbul'un Fatih ilçesinde ikamet etmektedir.