Numan Kurtulmuş kimdir? Numan Kurtulmuş kaç yaşında? Nereli? AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Numan Kurtulmuş kim?
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin İstanbul 3. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Numan Kurtulmuş kimdir? Numan Kurtulmuş kaç yaşında, nereli?
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul 3. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Numan Kurtulmuş'un kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı.
Peki AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Numan Kurtulmuş kimdir? Numan Kurtulmuş kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Numan Kurtulmuş, 23 Mart 1959'da Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelmiştir. Numan Kurtulmuş, Babaanne tarafından Gürcü asıllıdır. Numan Kurtulmuş'un dedesi, Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerinde binbaşı olarak görev yapmış, Balkan Savaşı'nda ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde bulunmuş ve yaralanarak gazi unvanıyla emekli olmuştur. Dedesi latin harfleriyle yazılmış ilk Türkçe ilmihal kitabı olarak bilinen Amentü Şerhi'nin yazarıdır. Babası Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'tur. Hâlen, ailesi ile birlikte İstanbul'un Fatih ilçesinde ikamet etmektedir.
Numan Kurtulmuş, lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Kurtulmuş, 1984 yılında da yüksek lisans eğitimini tamamladı.