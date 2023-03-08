Oğuzhan Adalıoğlu kimdir? Pilot Kıdemli Albay nereli? Kaç yaşında?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta helikopter pervanesinin çarptığı Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun şehit olduğunu duyurdu. Peki Oğuzhan Adalıoğlu kaç yaşında? Nereli? İşte Oğuzhan Adalıoğlu hakkında tüm bilgiler...
Deprem bölgesinde çalışan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit düştü.
Bakan Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
- Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım, kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, kahraman şehidimizin, makamını ali eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin.
ESKİŞEHİR'E TÜRK BAYRAKLARI ASILDI
50 yaşındaki Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun Eskişehir'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. Adalıoğlu'nun ailesinin bulunduğu eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
CENAZESİ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Şehit Adalıoğlu için dualar okunduktan sonra askeri törenle uçağa konulan Adalıoğlu’nun cenazesi, Ankara’ya gönderildi.